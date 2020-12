A tan sólo 14 días de que se cumpla tan sólo un mes de la muerte de Diego Armando Maradona (parece increíble decirlo, escribirlo, pensarlo, para todo un país y el mundo) Gianinna Maradona recordó a su padre con una contundente frase.

A diferencia de su hermana, Dalma quien está en plena guerra con Jorge Rial y Matías Morla, ella eligió llamarse a silencio y mantener un perfil muy bajo. Pero hace unas horas la mamá de Benjamín Agüero, utilizó sus historias de Instagram para junto a un gif especial con el rostro de su padre, publicó una de sus más célebres frases, quizás para recordarles a todos que su padre era un ser humano, a pesar de ser un Dios dentro de la cancha.

"Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo", fue el posteo que hizo la hija de Diego. El enunciado, uno de los tantos que están catalogados como "las mejores frases de Maradona" en varios sitios web que recopilaron sus dichos no se sabe bien cuando lo dijo pero si marcó un antes y un después ya que él mismo pidió que no se lo tome como ejemplo, algo que demostró la humildad y grandeza de Diego.

