Revelan la fuerte frase de Gianinna Maradona a Diego Jr.: "Creí una mentira"

Gianinna Maradona reconoció a Diego Jr. como su medio hermano hace ya algunos años y Ángel de Brito se encargó de revelar detalles de la charla que mantuvieron los hijos de Diego Maradona.

“Gianinna, en su momento, nos contó que su padre en una playa les mintió y les dijo lo del hermano, y después le terminó pidiendo disculpas públicas a Diego Jr., y esto habla muy bien de Gianinna Maradona, que estuvo acá sentado contando su historia”, reveló el periodista en LAM.

Luego, el conductor compartió el audio que le envió la ex de Kun Agüero en ese momento y donde le contó detalles del momento en el que se enteró que Diego les había negado que Diego Jr. sea su hijo legítimo. “Esperaba que me dijera ‘Mirá, hija, te mentí en su momento y te pido que me disculpes, que me perdones’, y todo perfecto, todo genial. Lo que pasa es que enterarse por la tele y todo el circo mediático que se arma siempre es como medio chino. Y también quería pedirle disculpas a Diego Jr. por haber creído una mentira de mi papá y listo, ya está, quiero terminar el tema acá y punto”, disparó Gianinna.