Sigue la polémica y la riña entre Gladys La Bomba Tucumana y los periodistas Pampito y Guido Zaffora. La cantante estuvo en LAM y se despachó contra los panelistas de Intrusos luego de que le hayan pasado el Type donde ambos liquidaron a la artista y se pusieron en modo "fans" de Karina La Princesita.

"Que analice cómo habla, porque tiene una forma despectiva", apuntó Pampito contra La Bomba Tucumana y a este comentario, Guido sumó: "La Bomba tampoco es la única. Si fuera la número uno no tirás mierda a tus compañeros". Según los periodistas, en diferentes oportunidades, la cantante se ha referido de forma negativa a Karina La Princesita, por su edad y el nombre dulce que usa.

Gladys La Bomba Tucumana fue directa y los ubicó: "No vi el programa, pero pienso que están molestos porque hace mucho que me invitaron al programa y no quise ir. No estaba de ánimo... No voy a ir nunca", seguido de esto agregó: "A los dos chicos estos que son fan de Karina, no pienso dirigirles la palabra".

La cantante se puso picante y al hablar de Guido y de Pampito afirmaba que no se sabía los nombres. "Pampito es un atrevido e insolente. No me interesa que ni siquiera me interesa lo que piensa. No me interesa su opinión sobre mi persona o mi carrera".

"Pampito, si a vos no te gusta como hablo, problema tuyo, no me veas. Y a vos, el otro chico (Guido Zaffora) que siempre siempre estaba por ahí oliendo. ¡No sé como se llama! tengo una manera de hablar que quizá es diferente, no soy tibia". "Guido, sos un caradura", finalizó.

Gladys La Bomba Tucumana hizo polvo a Pampito y a Guido Zaffora en LAM.

Gladys La Bomba Tucuma desmintió las acusaciones

"Nunca dije que era la número uno, la mejor. ¡Nada!", y se preguntó, "¿Está mal tener ego. Todos los artistas tienen ego o se piensan que Karina no tiene?". Todas las angelitas la respaldaron en el estudio.

Gladys La Bomba Tucumana remarcó que jamás habló mal de Gilda. La situación que se dio en su entrevista con Luis Ventura, fue sacada de contexto, dejo ver la famosa, ya que ella estaba de espaldas, no veía las pantallas y estaba respondiendo de otra artista cuando le pusieron las imágenes de Gilda en las led. "Esto súper dolida con esta gente. Lo tomo como una represalia porque no fui".

S.A.