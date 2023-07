Gladys "La Bomba Tucumana" se vio involucrada en una nueva polémica recientemente, al expresar su opinión sobre la música de dos jóvenes artistas: María Becerra y Tini Stoessel. Durante una entrevista en el programa televisivo "Implacables", Gladys hizo comentarios que generaron controversia y sorpresa.

En un dialogo, la tucumana dijo: "Me parece que todo suena igual. A veces no sé quién es quién, si es Tini o María Becerra", dando a entender que no encuentra la diferencia entre ambas cantantes. Luego, agregó que ella es la única artista en la industria musical que sigue haciendo cumbia.

"Yo soy la única cantante de cumbia. Ángela Leiva y Karina 'La Princesita' tampoco cantan cumbia, cantan música romántica santafesina. Yo soy la única porque Lía Crucet ya está retirada". Ante esto, las redes estallaron contra la cantante que la atacaron por sus dichos y salieron en defensa de La Triple T y La Nena de Argentina.

Carmen Barbieri opina como Gladys la Bomba Tucumana

La conductora de "Mañanisima", habló respecto al nuevo tema musical de La China Suárez "Desaniversario", y tuvo un polémico comentario, respecto a como es la artista cantando. Cuando su panelista Estefi Berardi le pregunto como cantaba La China, Carmen Barbieri respondió: “Me encanta. Es una voz muy suave. Como todas las chicas de ahora”.

Luego, agregó: “Salvo Rosalia, Natti Pelusso, Lali. Son distintas a todas”. Antes de finalizar, la mamá de Fede Bal dijo: “Tienen la misma tonalidad y la misma forma de cantar que todas”. Carmen Barbieri y Gladys La Bomba Tucumana tienen el mismo oído y el mismo pensamiento respecto a las cantantes.

