El escalofriante relato de Gladys La Bomba Tucumana sobre sus ataques de pánico: "Es una sensación de muerte"

Gladys La Bomba Tucumana transmite pura alegría con su música y hace bailar a todos con su tremendo éxito 'La Pollera Amarilla'. También tiene su lado picante cuando opina sobre figuras del espectáculo y se mete en escándalos mediáticos que dan de qué hablar en los programas de chimentos y en los portales. Sin embargo, ahora fue noticia por su escalofriante relato sobre cómo se siente atravesar un ataque de pánico.

Actualmente, la cantante está participando de Pasaplatos Famosos, el programa de El Trece que conduce Paula Chaves y que trajo mucha polémica por su supuesta pelea con Carina Zampini por la conducción. Allí, Gladys La Bomba Tucumana está alegre y radiante, aunque se ve que puertas adentro está atravesando un mal momento. En Socios del Espectáculo le hicieron una entrevista y, sin querer, lograron que cuente detalles sobre esta situación.

Gladys La Bomba Tucumana

En medio del reportaje, los Socios del Espectáculo le preguntaron a Gladys La Bomba Tucumana sobre la lucha contra la depresión de Karina La Princesita y Alejandro Sanz, que ambos han hecho descargos en sus redes sociales contando este intenso momento que les tocó vivir. Entonces, la cantante se sinceró y reveló que está pasando por algo similar.

"Yo estoy igual que ellos. La estoy pasando re mal. Y no tengo muchas ganas de exteriorizarlo. No lo conté pero estoy medicada. Estoy contratamiento. Estoy con una psiquiatra y con un psicólogo", comenzó a relatar Gladys La Bomba Tucumana en la entrevista con Socios del Espectáculo. Se ve que es más común de lo que parece y ahora los famosos están empezando a contar estos detalles.

El mal momento de Gladys La Bomba Tucumana

Posteriormente, siguió contando un poco más y explicó qué es lo que está sufriendo. "Me dan ataques de pánico en los que pienso que me muero, que pierdo la razón. Ahí digo 'estoy sola, no llego al teléfono, ¿cómo hago?'. Te empezás a sentir mal, te empieza a doler el estómago, te ponés fría, pálida, no te sale la voz para expresarte. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. Es una sensación de muerte", lanzó Gladys La Bomba Tucumana.

Con total sinceridad y confianza, en la nota con Socios del Espectáculo, Gladys La Bomba Tucumana reveló otros detalles de su salud mental y su lucha contra los ataques de pánico. "Yo estoy en tratamiento hace 3 meses, de vuelta, porque no es la primera vez que hago un tratamiento, que dura 8 meses, con medicamento, con pastillas... Esta debe ser la quinta vez que me pasa", explicó.

Por último, explicó cómo comienzan los ataques de pánico: "Yo estoy sana, pero empiezo a pensar cosas feas, como que me voy a morir, que voy a perder la razón. Esto es lo más recurrente: pensás que vas a perder la memoria y vas a caer muerto".

