Gloria Carrá finalmente reveló cómo fue su separación de Luciano Cáceres: "No fue de común acuerdo"

Gloria Carrá y Luciano Cáceres finalizaron su historia de amor en 2015 luego de nueve años juntos y una hija en común, Amelia. Sin embargo, a una década de la separación continúan enfrentados judicialmente y la propia actriz contó los sorprendentes motivos.

Gloria Carrá finalmente reveló cómo fue su separación de Luciano Cáceres

Gloria Carrá y Luciano Cáceres se conocieron gracias a la actuación, se casaron en 2008 y tuvieron a su hija Amelia, quien actualmente tiene 15 años. En 2015, tras nueve años juntos, la pareja blanqueó su separación y poco después comenzó la guerra en la Justicia por los bienes compartidos.

Si bien mantienen una buena relación por la crianza de la adolescente según contó Gloria en el programa de Mariana Fabbiani, continúa enfrentada judicialmente con su ex. Previo a brindar detalles del conflicto, la artista recordó cómo lo conoció y lanzó una picante indirecta: “Él hacía teatro off y en ese momento él se casó con Gloria Carrá, fue una vidriera para él, no es peyorativo, pero es así”. En este sentido, reconoció que su carrera ayudó a que Luciano se vuelva un rostro conocido en los medios y consiguiera propuestas laborales en la pantalla chica como finalmente ocurrió.

En cuanto a cómo fue su ruptura amorosa, la cantante no dio vueltas para contar por primera vez que el actor fue quien tomó la decisión: “No fue de común acuerdo, él se fue de un día para el otro de mi casa y no me daba explicaciones”.

Gloria Carrá

Los detalles del conflicto legal entre Gloria Carrá y Luciano Cáceres

Tras revelar cómo fue su inesperada separación de Luciano Cáceres, Gloria Carrá retomó los detalles de la batalla legal que mantienen y contó que, al momento de casarse, ella ya contaba con una vivienda y un vehículo gracias a su exitosa carrera en televisión y teatro.

Asimismo, aclaró que durante la convivencia decidieron vender el auto y adquirir uno nuevo modelo 2012, que quedó a nombre del actor por pedido de él. “Me dijo: ‘¿la puedo poner a mi nombre?’, y yo en ese momento dije que sí”, explicó en DDM, ciclo vespertino de América.

Este gesto es uno de los motivos que los llevó a recurrir a la Justicia ya que, según explicó Gloria Carrá, no puede disponer legalmente del automóvil como quisiera a pesar de usarlo a diario para acompañar a su hija Amelia a sus diferentes actividades diarias. “Él pagó el seguro y la patente y ahora dice que, si me lo da, tengo que pagarle todo eso. Él me lo tendría que haber dado del comienzo”, aseguró cansada de la actitud de su ex pareja.

Además, reveló que, durante la relación, Luciano Cáceres era quien gestionaba los trámites administrativos y que ella confiaba plenamente en su labor: “Soy más despistada, y él le llevaba los papeles a la contadora. Uno está en pareja y no vas a pensar que eso el día de mañana te puede perjudicar”.

Luciano Cáceres

Más allá de este conflicto por el auto, la cantante también señaló que la disputa legal que mantienen hace una década incluye dos propiedades ubicadas en Tortuguitas que fueron adquiridas durante el matrimonio.

“No es un juicio millonario, es lo justo. Hay dos casas en Tortuguitas que hicimos durante el matrimonio”, contó. Por último, aclaró que desea una división de bienes equitativa para ambos y que puedan pasar la página. “Lo único que quiero es que repartamos lo que tenemos que repartir y que esto termine, porque hasta energéticamente no me gusta. Diez años es mucho tiempo”, concluyó.

Finalmente, tras mucho tiempo de guardar silencio y optar por no revelar las razones de la pelea judicial con el padre de su hija, Gloria Carrá reveló que su separación de Luciano Cáceres no fue de común acuerdo. ¿Le contestará el artista o continuará con su bajo perfil?