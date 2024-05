Carolina Kopelioff no le escapa a los retos, les hace frente. Como en su más reciente filme “La Noche que luché contra Dios”, donde la joven actriz comparte elenco principal con Luciano Cáceres y repite set con Toto Kirzner.

“La película llega a mi vida hace dos años, cuando estaba haciendo una serie y una obra junto con “Toto” donde hacíamos de hermanos. La temática de este filme me convocaba muchísimo porque es algo que me atravesó siempre y a mi familia también. Me pareció completamente sensible y singular”, advierte Kopelioff y profundiza: “Habla de vidas atravesadas por un hecho traumático, una tragedia y cómo logran salir adelante evolucionando”, describe la ex “Soy Luna” y artista 360, sobre el drama bíblico que la destacó recientemente en la cartelera porteña.

Pero además de la singular trama, que envuelve al proyecto de Rodrigo Fernández Engler, su papel es el de una médica que “tiene algo muy hermoso de transitar que es la fortaleza y sensibilidad. Fue un desafío poder aprender ciertos tecnicismos reales de la medicina y aplicarlos. Por eso nos ayudaron muchísimo los médicos del hospital de clínicas de Córdoba y fue un aprendizaje enorme”, subraya sin pasar de largo su verdadera búsqueda: crecer como persona e intérprete con cada espacio que la convoca.

“Me entusiasman mucho los proyectos que me generen un desafío, que me parezcan complejos y que los personajes tengan una historia interesante por contar y atravesar. Me convocan las personas que las hacen, siempre me llevo amigos de mis trabajos y también maestros para toda la vida. De cada trabajo aprendo algo nuevo, me llevo más herramientas y aprendo además cosas de mí”, agrega.

Decretando lo que vendrá, la dúctil intérprete (“Supernova”, “Post Mortem”, “Alma” y la lista sigue) augura continuar contando historias “con personas que admiro y que me conmuevan”, pero sin dejar de lado ese espíritu que la trajo hasta acá. “Sigo siendo esa misma niña apasionada luchando por lo que sueña, creo, eso nunca se me va a ir. Ese deseo arrollador sigue en mí siempre”, cierra.

FOTOS: Malena Fradkin

AGRADECIMIENTOS: Cindy Yu de TP Agencia