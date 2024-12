Desde hace algunas semanas que comenzaron a surgir diferentes rumores y especulaciones en relación de que Yuyito González y Javier Milei, reconocida conductora de la televisión argentina y el presidente de la Nación respectivamente, no atravesarían un buen momento, se habrían separado y que el saludo de la madre de Brenda Di Aloy desde el balcón de la Casa Rosada había generado cierto malestar en el seno familiar del máximo mandatario. A esto se le sumó una vinculación de él para con Graciela Alfano y la coincidencia que fue haberse cruzado en el Abierto de Polo a donde no fue la cara principal de "Empezar el día" en Ciudad Magazine.

En la jornada de este jueves, "A la tarde" mediante Oliver Quiroz tuvo la posibilidad de tener el testimonio de la expareja de Matías Alé que no tuvo pelos en la lengua y habló de todo pero particularmente resaltaron sus respuestas en relación con la pareja del actual jefe de Estado.

El Yuyito González, Graciela Alfano y Javier Milei.

Graciela Alfano apuntó contra Yuyito González

La experimentada vedette y una hábil mujer de las redes sociales, Graciela Alfano, fue fiel a su personalidad y no esquivó las consultas que le realizó el cronista de "A la tarde", programa que se transmite por América TV y es conducido por Karina Mazzocco. Teniendo en cuenta esta forma de ser de la modelo, el periodista pudo tener uno de los testimonios más buscados del momento y no dudó en interrogar sobre lo que se viene hablando de que sería la elegida para ocupar el lugar de Yuyito González en Ciudad Magazine, canal en el que algunas versiones indicarían que no continuaría como conductora.

“Yo no hablo de nada, no hablo de proyectos. Yo siempre tengo la costumbre de que cuando están los proyectos, cuando se hacen, cuando se firman, ahí hablo”, comenzó diciendo acerca de la supuesta oferta laboral que habría recibido. “Cualquier oferta es tentadora, no hay una oferta menor”, agregó con respecto a la posibilidad de sumarse a la señal. “Yo, básicamente, nunca reemplazo a nadie. Cuando me ofrecen una cosa, calculo que es porque habrán terminado con alguien y necesitan a alguien nuevo. Yo siempre lo propongo desde ahí, nunca como un reemplazo o una cosa así", agregó.

Luego, Oliver Quiroz le consultó a Graciela Alfano en cuanto al momento que atravesarían el presidente de la Nación y su actual compañera de vida. "La verdad que me importa nada las crisis de las parejas de nadie. Al contrario, le deseo lo mejor a todo el mundo, que la pasen bomba, la mejor vida. Cuando yo hablé de que me gustaría conocer al Presidente, obviamente... Si ella lo tomó por ahí, bueno, lo lamento mucho. Yo no tengo ningún interés en romper ninguna pareja. Quédense tranquilos".

Además, la diva aprovechó y señaló a Yuyito González: "Es que no sé por qué lo tomó tan mal, está muy a la defensiva, me parece. No es algo bueno estar al lado de alguien tan importante y estar a la defensiva, no es algo bueno. Creo que ser la novia del Presidente es una figura política”.

Graciela Alfano.

El movilero de "A la tarde" consultó de que si tiene la chance de conducir un programa durante 2025 le gustaría tener como invitado o entrevista a Javier Milei, a lo que respondió que "por qué no. Si lo acepta...” y aseguró que "para hablar con él hay que estar muy preparado. La primera pregunta en la televisión es elemental, porque tenés que pegar para que la gente se quede o diga: ‘Uh, qué aburrido’. El foco de interés es lo primero”.

En este sentido, el periodista volvió al tema de Yuyito González y el interrogante fue direccionado a si se animaría a compartir pantalla. "Sí, ¿qué importa? Yo soy yo, no tengo esa cosa que atrasa mil años, de enfrentar a mujeres porque tienen el mismo color de pelo. Yo soy Graciela Alfano, a ver, qué me importa quién está, quién no está, que haga cada uno lo que quiera... Además no se le corta el trabajo, menos en este momento, a nadie”, soltó Graciela Alfano.

Graciela Alfano.

Una vez conocido el testimonio de la exvedette, Damián Ambrosino dio una información de su retorno a la provincia de Buenos Aires e informó que "Graciela volvió a Buenos Aires porque en estas horas tendría una reunión con los capos de Ciudad Magazine. Precisamente por ese proyecto que tendrían en carpeta para tenerla a Graciela como la gran figura de la señal", De esta manera, Graciela Alfano tendría en la mesa una propuesta laboral del canal en medio de la incógnita de lo que pasará con la participación de Yuyito González, que pasó su primera Navidad junto a Javier Milei, en "Empezar el día".

BL