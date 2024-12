Graciela Alfano opinó sobre el cruce de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán y fue letal: "La aplaudo"

Graciela Alfano se refirió al intenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán en la “La Noche de Mirtha”. La icónica actriz destacó la trayectoria de la conductora y crítico al empresario por no estar lo suficientemente preparado para enfrentar las incisivas preguntas del programa.

Graciela Alfano

Graciela Alfano opinó sobre el cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

El pasado sábado 21 de diciembre, Mirtha Legrand protagonizó un momento tenso con Roberto García Moritán que generó repercusión en los medios de comunicación. Durante el programa, la Chiqui remarcó varias veces que "era más importante el marido de Carolina Pampita Ardohain que como funcionario político". Ante esta observación, el empresario replicó que “era una apreciación suya", pero el intercambio quedó marcado por la tensión.

En una entrevista en el programa “Se terminó la joda”, trasmitido por Splendid AM990 y conducido por Fede Flowers, “La Criti” y Verónica Morilla, Graciela Alfano compartió su perspectiva sobre el tema.

"Le vamos a dar a Moritán porque todo el mundo le quiere dar. Lo toman de blanco", comenzó diciendo la actriz, quien también vinculó la percepción pública negativa del empresario con los rumores de infidelidad hacia Pampita.

La opinión de Graciela Alfano sobre Mirtha Legrand

Por otro lado, Alfano llenó de elogios a Mirtha Legrand, destacando su vigencia y relevancia en los medios a sus 97 años: "Me pongo de pie y aplaudo. Va a cumplir 98 años en febrero y sigue a esta altura de la vida facturando, generando, haciendo que hoy estemos hablando de ella".

Mirtha Legrand

A pesar de no tomar partido directo, Graciela subrayó que Mirtha es fiel a su estilo de entrevistas y que los invitados deben estar preparados para cualquier situación: "Mirtha es el look de Mirtha. Ese es el estilo de ella". Y agregó: "Moritán sabe que, si se va a sentar, tiene que estar preparado a cualquier pregunta. No puedo decir: ay chicos porque no me hacen la pregunta que yo quiero".

Con estas declaraciones, Graciela Alfano reafirmó su carácter frontal y su admiración por la legendaria Mirtha Legrand, al mismo tiempo que cuestionó la actitud de Roberto García Moritán ante una de las figuras más respetadas de la televisión.

N.L