Luego de que se corran rumores de que Yuyito González no formaría más parte del programa que abre las mañanas en Ciudad Magazine y que se comience a hablar de su ruptura amorosa con Javier Milei, Graciela Alfano empezó a estar en medio de la polémica que tiene como protagonistas a su colega y al actual jefe de Estado que el 10 de diciembre cumplió un año desde su asunción en el poder.

Javier Milei y Yuyito González.

En los últimos días comenzaron a acrecentarse los rumores de que ambos no estarían más en pareja y LAM se encargó de confirmar que esto es así, si bien la madre de Brenda Di Aloy se encargó de remarcar desde que aparecieron de que no es así, la ex de Matías Alé tomó protagonismo porque surgieron especulaciones en relación a que habría estado con el máximo mandatario.

Graciela Alfano mostró su bikini con taparrabos en medio del conflicto con Yuyito González y Javier Milei

Yuyito González aseguró que todo marcha bien con Javier Milei y no hay ruptura alguna. No obstante, por su parte, Yanina Latorre se metió de lleno en el tema y comenzó a buscar fuentes que la pudieran nutrir de información. La panelista de LAM hace algunos días comentó que "tiene el boleto picado desde Casa Rosada" y que "no habría mudanza a la Quinta de Olivos".

Damián Rojo se sumó a esto y situó que un hecho clave es la asistencia del presidente al Abierto de Polo en soledad y no con Amalia, pero esto no es todo: Graciela Alfano estuvo presente allí y se habría dado un "cruce peligroso".

En este marco, la excompañera de vida de Matías Alé no se hizo eco y continuó con sus habituales posteos en su cuenta verificada de Instagram con más de 1 millón de seguidores. En esta plataforma digital la exvedette comparte distintas historias y publicaciones en las que se suele mostrar con un gran abanico de bikinis y disfrutando constantemente en playas muy bonitas.

Recientemente, Graciela Alfano subió un video al feed de Instagram en donde se la ve enfocándose en formato selfie y luciendo una bikini que es tendencia. Acostada en un yate, la experimentada modelo se muestra con una microbikini de color blanco: corpiño triangular con escote y bombacha estilo colaless taparrabos. Un dato no menor es que tiene la importante presencia de pedrería brillante en tonos claros (blanco y celeste) con formas florales.

El posteo de Graciela Alfano.

Por último, hay que mencionar que, como se ve en el video, llevó un accesorio importante para evitar la insolación: gorra de Alo y unos lentes de sol que acompañaron de gran manera.

"Comparto con ustedes este día en el barco, disfrutando del sol y celebrando la vida y el amor. Nada puede detenernos cuando la voluntad de ser feliz y agradecer es fuerte. Los amo y los bendigo", expresó en la descripción del video Graciela Alfano que habría estado con Javier Milei, presidente de la República Argentina y, según algunas versiones, expareja de Yuyito González.

BL