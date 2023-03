Dentro de pocos días el programa más visto del país llegará a su fin, Gran Hermano 2022 tendrá pronto un ganador y la final se dispuesta entre: Nacho, Marcos y Julieta. Además, durante la última semana del reality muchas sorpresas llegaron para los participantes y televidentes, el ingreso de los primeros 3 eliminados y la falsa boda.

Aunque al parecer, uno de los ‘’hermanitos’’ que volvió a pisar la casa más famosa del país no está del todo feliz, se trata de Martina Stewart que reveló sus verdaderas intenciones ya desde la producción le prohibieron desbaratar la paz que reina en los últimos días de GH. Cabe recordar, que la joven oriunda de Zona Norte, tenía la intención de ‘’llevarle un pañal’’ a Julieta Poggio, por un acontecimiento que tuvo lugar en la silla de la cocina hace unos meses atrás y que se hizo viral.

Martina Stewart y Julieta Poggio

En una charla con Tomás Holder, Martina hizo notar su arrepentimiento, además de criticar fuertemente a la producción de GH: "Yo quería entrar a joder. Si hago algo me sacan", expresó algo decepcionada.

A lo que Holder le respondió, dándole la razón: "Vos querías entrar a hacer bromas, capaz así era más divertido. Yo creo que la gente te va a decir 'che no hiciste nada", concluyó.

Gran Hermano: Julieta fue contundente con respecto a Martina: "No me interesa tener una relación con ella"

Al momento del ingreso, ambas se saludaron con buena cara e intentaron retomar la relación cordialmente, evitando cualquier tipo de enfrentamiento posible. Sin embargo, esto no duró por mucho tiempo y la cosa se comenzó a poner tensa. Martina, con su poder de intuición, comentó en el confesionario que no ve una buena actitud por parte de Julieta hacia ella: "Es como que se quedaron aferrados a momentos o discusiones que pasaron hace cinco meses. Para ellos eso tiene otro peso porque estuvieron acá dentro".

Disney también habló con Gran Hermano y demostró alivio por no tener que compartir campaña con ella: "Por suerte, no me tocó con ella la campaña porque sentía que estos días necesito buenas vibras. Y no me gustan sus vibras. No sé como va a ser esta segunda vuelta pero tengo muy malos recuerdos de la relación que tuvimos. Por suerte, fue muy poca".

Julieta Poggio

Santiago Del Moro, en su rol de conductor y mediador, tuvo una propuesta interesante para los participantes y los nuevos ingresantes: los incentivó a que hagan las paces y se lleven bien esta semana que compartirán. Sin embargo, a Juli no le convenció esta iniciativa del conductor y opinó sin tapujos: "Siento que e va a quitar energía en este momento y tampoco me interesa. No es una persona con la que me interese tener una relación. Ahora como la veo, podemos llegar a llevarnos bien pero siento que a Martina la veo igual que antes y no me interesa. Capaz que en otro momento si eh, pero en esta semana no me voy a enganchar con cosas del pasado. Me parece al pedo".

D.M