Gran Hermano: Julieta fue contundente con respecto a Martina: "No me interesa tener una relación con ella"

Julieta Poggio se llevó una enorme sorpresa con el ingreso de Martina Stewart a la casa de Gran Hermano y no lo pudo ocultar en su cara. La profesora de educación física ingresó al reality junto a Holder y a Mora con el objetivo de hacer campaña a favor de los tres finalistas y se van a quedar hasta el viernes. Sin embargo, a la modelo no le gustó la decisión que tomó la producción, ya que nunca tuvo feeling con la segunda eliminada.

"No me la banco, te juro que no me la banco. Es una envidiosa, cada cosa que hacía... es la típica envidiosa", le confesó a Naco unos días antes de que se haga el ingreso. Además, dio detalles del comportamiento de Martina hacía ella: "Se la pasaba haciendo caras. Pura envidia tiene. Te juro que la vi y ya me cayó para la mier... Fue algo que me pasó apenas la saludé".

Martina Stewart Usher con su perrita en Instagram

Al momento del ingreso, ambas se saludaron con buena cara e intentaron retomar la relación cordialmente, evitando cualquier tipo de enfrentamiento posible. Sin embargo, esto no duró por mucho tiempo y la cosa se comenzó a poner tensa. Martina, con su poder de intuición, comentó en el confesionario que no ve una buena actitud por parte de Julieta hacia ella: "Es como que se quedaron aferrados a momentos o discusiones que pasaron hace cinco meses. Para ellos eso tiene otro peso porque estuvieron acá dentro".

Disney también habló con Gran Hermano y demostró alivio por no tener que compartir campaña con ella: "Por suerte, no me tocó con ella la campaña porque sentía que estos días necesito buenas vibras. Y no me gustan sus vibras. No sé como va a ser esta segunda vuelta pero tengo muy malos recuerdos de la relación que tuvimos. Por suerte, fue muy poca".

Julieta Poggio junto a Wanda Nara

Santiago Del Moro, en su rol de conductor y mediador, tuvo una propuesta interesante para los participantes y los nuevos ingresantes: los incentivó a que hagan las paces y se lleven bien esta semana que compartirán. Sin embargo, a Juli no le convenció esta iniciativa del conductor y opinó sin tapujos: "Siento que e va a quitar energía en este momento y tampoco me interesa. No es una persona con la que me interese tener una relación. Ahora como la veo, podemos llegar a llevarnos bien pero siento que a Martina la veo igual que antes y no me interesa. Capaz que en otro momento si eh, pero en esta semana no me voy a enganchar con cosas del pasado. Me parece al pedo".

NL.