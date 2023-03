Daniela de Gran Hermano es una de las mejores jugadoras de la casa y los medios le dan un lugar para escuchar sus opiniones. En este caso, la ex participante habló sobre la decisión de la producción de hacer entrar a Holder, Martina y Mora a una semana de la gran final. Los tres hermanitos que dejaron la casa en las primeras semanas vuelven con la tarea de hacer campaña a favor de los finalistas.

Daniela luego de su eliminación de la casa

Sin embargo, a Venganiela no le gustó esta decisión y aseguró que esto sólo favorece a Nacho, ya que también era parte del grupo "Los Monitos". Y también sabe que a quien más va a perjudicar es a su amiga Julieta Poggio, porque se enfrentó varias veces con Martina porque no se llevaban para nada bien. "Yo había visto el video ese de Martina contra Julieta y pensé 'qué copado que la producción ponga gente que va a apoyar y que por fuera le estuvo tirando mierda'. ¿Qué campaña van a hacer?", se preguntó.

Julieta y Daniela en el momento en que quedó eliminada de la casa

Daniela habló en Luzu TV sobre el ingreso y dijo que era una injusticia absoluta. "Además, ¿todos los monitos de nuevo? Lo que yo no sé es si esto le va a favorecer o no a Nacho. Yo entiendo que si entra a atacar a Juli, la va a hacer pasar una semana de mierda, con mala vibra. Cinco meses adentro ¿y este final? ¡No se lo merece!".

Días atrás, cuando se confirmó que ingresaban Los Monitos, Martina subió un video a sus historias de Instagram en donde planteaba su principal objetivo: hacer que Juli la pase mal. "Para todos los que me preguntan... a Julieta le voy a llevar un pañal", comentó mientras que su pareja le proponía: "Decile cornuda. Tipo entrá y decile cornuda. Todo mal, así de una. Que se pique".

Tan solo falta una semana para que finalicé Gran Hermano 2022 y el reality ya cuenta con sus 3 finalistas: Marcos, Nacho y Julieta, sin embargo, por parte de la producción siguen trayendo más sorpresas a los participantes como también a los televidentes, que esperan día a día más juego y la gran final.

El día de ayer ingresaron 3 participantes, los cuales fueron los primeros en ser eliminados de GH, con la misión de apoyar a los últimos participantes. Holder, Mora y Martina volvieron a pisar la casa más famosa.

Aunque por parte de Julieta Poggio, sin saber del reingreso, unas horas antes recordaba a Martina Stewart, que en los últimos días estuvo envuelta en una polémica tras ser vinculada con su ex cuñado: "No me la banco, te juro que no me la banco", comenzó diciendo ‘’Disney’’ acerca del primer encuentro con Martina.

