Gran Hermano 2022: Thiago salvó a Romina de la placa de nominados

La placa de nominados de esta semana en Gran Hermano ya quedó definida. Luego de que Thiago, quien se consagró como líder semanal, comunicara su decisión de salvar a Romina, quedaron a disposición del público Juliana, Nacho, Agustín y María Laura.

"Voy a salvar a Romina porque me llevo bien con ella y además desde el primer día fue una buena conexión, más que nada por afinidad y aprecio", expresó Thiago al momento de definir su voto. "Te quiero mucho", le dijo Romina mientras lo abrazaba y le agradecía el gesto de sacarla de la placa de nominados.

Cabe recordar que cuando Thiago se coronó ganador del liderazgo semanal, recibió un premio muy especial de parte de Daniela. La participante y el líder se comieron la boca en vivo bajo la atenta mirada de sus compañeros y de Santiago Del Moro.

La situación dentro de la casa de Gran Hermano se pone cada vez más tensa entre los participantes y día a día se les hace más difícil la convivencia. Así lo vivieron Juliana y Maxi que no están pudiendo entenderse, por lo que el noviazgo dentro del reality podría tener las horas contadas.

Romina enfrentó a Daniela por la nominación espontánea

El clima dentro del reality se pone más pesado luego de las nominaciones, ya que los participantes empiezan a especular con quién votó a quién. Luego de que quedara definida la placa de posibles eliminados, Romina enfrentó a Daniela y la acusó de mentirosa.

"Al pedo me mentiste, me dijiste que la habías votado a 'Tini'", reprochó Romina. Por su parte, Daniela intentó explicarle que le pidieron que no diga nada y trató de hacerle entender que fue porque ella había hecho la nominación espontánea, aunque Romina no quiso dar el brazo a torcer.