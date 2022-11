Gran Hermano 2022: Maxi quiere separarse de Juliana luego de que quedara nominada

Gran Hermano 2022 está cada día más picante y los participantes poco a poco empiezan a perder el equilibrio dentro de la casa. Luego de que Santiago Del Moro anunciara que Juliana, Nacho, María Laura, Agustín y Romina están nominados para quedar fuera de juego, Maxi tomó una decisión con respecto a su vínculo con "Tini".

Tras enterarse de que su novia está nominada, Maxi le pidió tener una charla íntima en el cuarto de las chicas, donde le manifestó su incomodidad por tener que estar pendiente de lo que pasa fuera y dentro de Gran Hermano. El cordobés aseguró que no le gusta sentirse molesto constantemente y que no quiere seguir reaccionando mal como lo viene haciendo ante situaciones sin importancia.

Maxi y Juliana.

Al escuchar las palabras de su pareja, Juliana, más conocida como "Tini" dentro del reality de convivencia de Telefe, le planteó que según lo que él expresaba, no estaba listo para tener una relación de pareja y fue ahí donde Maxi aseguró que a eso mismo se refería específicamente.

"¿No estás feliz de haberme conocido? ¿No creés que puedo ser el amor de tu vida? Me decías 'te amo'", reprochó Juliana sin poder creer lo que le estaba manifestando su pareja. Maxi se hizo cargo de que cuando están bien es eso lo que siente y que por eso se lo dice, pero le dio a entender que no es constante el sentimiento.

Cómo fue el diálogo entre Maxi y Juliana

Maxi: —Estoy enojado conmigo porque salto por cualquier cosa, me enojo, me preocupo por cosas que no me tengo que preocupar

Juliana: —Quizás no no estás preparado para estar en pareja

Maxi: —Eso es lo que te estoy diciendo... es lo que me está pasando... no es nada en contra tuyo

Juliana: —¿No estás feliz de haberme conocido?

Maxi: —Sí... obvio... si hasta hice una promesa para que te quedes. Imaginate

Juliana: —¿No creés que puedo ser el amor de tu vida?

Maxi: —Capaz que sí...

Juliana: —Mi amor, esperaba que me digas que sí.

Juliana: —Bueno, pero estoy enojado por otra cosa....

Juliana: —Me decías te amo

Maxi: —Es que cuando estamos bien, es lo que siento.