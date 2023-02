Los opuestos se atraen y esto aplica para la fuerte amistad que crearon Marcos y Agustín en Gran Hermano, a pesar de ser muy diferentes, Frodo como ‘’el más grande estratega’’, como él se autodenomina y el salteño como el más tranquilo, el tiempo que pasaron juntos dentro de la casa más famosa, estar juntos las 24 horas, les alcanzó para conocerse mucho y que creciera una confianza, al punto que abordaron temas muy personales, como el amor.

Tras la eliminación de Agustín de Gran Hermano 2022, el ‘’Primo’’ quedó muy triste y con un sentimiento de culpa, ya que al convertirse líder de la semana junto a Romina, tuvieron que decidir por otro participante para salvar de placa, como parte de una estrategia que sacó a su gran amigo del reality.

Agustín y Marcos, una gran amistad qué sé forjó dentro de Gran Hermano 2022

Durante una entrevista con Ángel de Brito, el conductor aprovechó la ocasión para consultarle a Frodo por qué Marcos no se acercaba con alguna de las chicas dentro de la casa, ya que tiene mucho levante dentro y fuera. Fue entonces que Agustín Guardis, confesó una primicia impensada.

‘’Tiene una historia que quedó inconclusa afuera’’, reveló el ex participante. Ángel sorprendido, le preguntó: ‘’ ¿De amor?’’. A lo que Frodo respondió, ‘’Si, él ya se encargará de contarlo cuando’’.

El presentador impactado, consultó nuevamente queriendo saber más: ‘’Pero te lo contó en la casa, no te lo contó en secreto’’, y Agustín aclaró:’’ No, bueno, pero yo no conozco la profundidad. Me contó algunos detalles.’’

El reencuentro entre Marcos y Agustín tras el reingreso durante el repechaje

‘’ ¿Él no se vincula a nadie por esto? Mucho se hablaba de Julieta’’, preguntó De Brito, acerca del ‘’shippeo’’ que existe entre la bailarina y el salteño, sin embargo, Frodo se encargó de dejar claro qué son puras especulaciones: ‘’Todas las chicas están encima de él. Es fachero. Siempre le están rompiendo las guindas a Marcos.’’

‘’ ¿Se pone fastidioso con que las chicas le estén encima?’’, interrogó Ángel, y el joven de 25 años contestó contundente: ‘’No le gusta mucho. En realidad, no le gusta que nadie le esté encima atosigándolo.’’

‘’¿Por esta chica que tiene afuera o por qué es su personalidad?’’, repreguntó el conductor y Frodo dijo: ‘’No, porque creo que no le gusta que le estén muy encima, que lo acorralen’', cerró tajante.

D.M