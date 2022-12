Gran Hermano: Alfa y Maxi tuvieron una fuerte pelea

La convivencia en la casa más famosa del mundo se vuelve cada vez más complicada, sobre todo con los que ya tuviste muchos roces como pasa con Alfa y Maxi, se puede ver que no hay un buen feeling desde siempre. Lo que parecía que iba a ser una noche tranquila por la fiesta de todos los viernes en realidad la noche termino entre peleas, reclamos y llantos.

Todo el problema comenzó porque Camila le consulto a Daniela y Coti si podía dormir con ellas en la habitación de los chicos, pero estas le respondieron que debía de preguntarle a Alfa, esto no le gusto a Walter que posteriormente estallo de la bronca. "Yo pensé que no les molestaba, ese es el tema... Por eso yo me puse ahí, pero si les molesta prefiero alejarme" dijo Camila mientras se encontraba en la cocina con Maxi y Alfa.

"Es lo mismo que yo ahora vaya y plantee que a mí me molesta que estén Daniela y Coti, que se vayan al cuarto de mujeres" dijo Alfa. "No importa, no te hagas mala sangre" trato de calmarlo la nueva participante. "Son cosas que hacen a la convivencia y al respeto de los derechos de todos. Todos somos iguales acá adentro entonces yo ahora puedo ir a plantear eso y decir 'mirá a mí me molesta, hasta ahora me callé la boca" explicó Alfa.

"¡No! Es un quilombo al pedo, Alfa" terminó Camila, Alfa para tranquilizarla le dijo: "No lo voy a hacer, pero sería lo mismo que yo vaya y les diga 'les pido por favor, Daniela y Coti, que se vayan al dormitorio de mujeres porque a mí me molesta"

Pero Alfa molestó con la situación seguía reflexionando: "Creen que tienen derechos asumidos y que los derechos son de ellos y se cag... en el resto. Porque se cag... si a mí me molesta o no me molesta tener que estar tapándome a la mañana, o fijándome si no están fijando, o fijándome si no están gar... a la madrugada, o fijándome si puedo ir al baño porque están en bolas a las 3 de la mañana..."A mí también me jode... Yo tengo ganas de hacer pis a las 3 de la mañana y tengo que estar mirando, y si están g... me tengo que quedar calladito la boca y esperando. Se creen con derechos y si yo digo algo una noche que me desperté me dicen 'dejame de joder, no me rompas las pel..."

El cordobés quien miraba la situación se cansó y le contestó a Alfa: "Cómo te gusta el quilombo, es inevitable. Es algo que no se puede creer". "No, hermano. Me gustan las cosas claras". "Sí, hermano. No puede ser que no tengas un poco de paz. No sé cómo podés vivir con ese quilombo en la cabeza. Buscá paz, agarrás una chispita así para hacer un incendio. Dejá de hinchar los huevos... Un poco de paz",

"¿Qué quilombo? A mí me hicieron el quilombo. Claro, y ahora el fusible soy yo, la culpa es mía ahora... Andá y agarrátela con ellos 4" se defendió Alfa. Camila para poner paños fríos a la situación les dijo que se calmen que no era la culpa de Alfa. "No dije que la culpa es tuya, estoy diciendo que pongamos un poco de paz y querés armar un quilombo. ¡Pará! No ves que Camila está mal y generás que se ponga peor" le dijo Maxi.