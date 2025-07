Gabriela Toscano recordó su debut con Susana Giménez en La Mary: “No me dejaron ir al estreno”

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Gabriela Toscano recordó su debut en el cine junto a Susana Giménez en "La Mary", el icónico filme que dejó una huella en la cultura popular argentina. Durante la cálida charla, la reconocida actriz de 59 años repasó los momentos más significativos de su extensa trayectoria, incluyendo el inicio de una de las carreras más sólidas del espectáculo nacional.

Gabriela Toscano y su debut en La Mary con Susana Giménez

Su camino artístico comenzó a los siete años, cuando fue convocada para interpretar la infancia de Mary en la emblemática película de 1974, dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. “Yo no entendía nada del tema. Solo repetía la letra y estaba muy concentrada”, recordó Toscano sobre aquella experiencia que marcaría para siempre su vínculo con la actuación.

La Mary fue una producción disruptiva para su época, tanto por su narrativa como por su enfoque en la sexualidad femenina. Debido a su clasificación para mayores de edad, la actriz no pudo asistir al estreno: “Yo no vi el estreno de La Mary porque estaba prohibida. Recién de grande la vi en video”, confesó. A pesar de ello, su participación infantil quedó grabada como uno de los debuts más recordados del cine argentino.

Gabriela Toscano en +Caras: “Yo no vi el estreno de La Mary porque estaba prohibida”.

Por otra parte, la interprete también recordó con cariño a Daniel Tinayre, el director del film y esposo de Mirtha Legrand. “Recuerdo que Tinayre era muy amable conmigo. Me sentía cuidada. Él me llevaba… se nota que me llevó a lugares donde yo podía actuar así. Mi mamá me ayudó a estudiar la letra”, contó.

Gabriela Toscano y los recuerdos del filme que marcó el inicio de su carrera

Además, rememoró con emoción las jornadas de rodaje: “De La Mary siempre me acuerdo los exteriores de La Boca. Si no me equivoco, la grabamos en los estudios San Miguel, eran grandes. Me gustaba mucho cuando hacía época. Era hermoso porque era una nena a la que le ponían algo de otra época”.

Gabriela Toscano recordó su debut en el cine junto a Susana Giménez en "La Mary".

A partir de sus recuerdos de la icónica película, la actriz identificó un detalle que, con el tiempo, se volvió clave en la construcción de personajes: el calzado. “Los zapatos me gustaban mucho. Pensando ahora, cuando hago un personaje, los zapatos son muy importantes para mí. Cómo y con qué me paro, eso me da algo que hace caminar al personaje”, expresó.

La charla con Héctor Maugeri, cargada de recuerdos y anécdotas, permitió conocer no solo los inicios de Gabriela Toscano como actriz, sino también su sensibilidad artística y su amor incondicional por la profesión. A más de cinco décadas de su debut junto a Susana Giménez en La Mary, Toscano sigue vigente, con la misma pasión que descubrió siendo una niña frente a las cámaras. “Actuar me dio sentido”, expresó en otro pasaje de la entrevista. Y esa frase, sin dudas, resume una vida entera dedicada al arte de conmover.