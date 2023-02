Es una obviedad para todos los televidentes el enamoramiento que Camila Lattanzio siente por Marcos desde que ingresó a la casa de Gran Hermano. Durante una conversación, la última hermanita en ingresar fuera del repechaje, admitió a algunos compañeros todo lo que siente por el primo y qué es lo que le gusta de él.

Fueron varias las oportunidades que Camila aprovechó para acercarse a Marcos, pero en ninguna tuvo éxito. A través de la pantalla parecía que el salteño estaba harto de que Lattanzio lo persiguiera todo el día y, aun más, de que busque cualquier posibilidad para entablar contacto físico. Incluso, hasta el mismo público la catalogó como acosadora. "Gustar es una palabra muy grande", respondió la rubia cuando Rodo, el papá de Nacho, le preguntó si gustaba de Marcos.

Camila, Rodo, Julieta y Romina se encontraban en la habitación de los hombres cuando comenzaron a hablar de sus gustos personales en relación al físico de los demás, un tema del cual la ex diputada disfruta mucho. "Marcos tiene una estructura que es increíble", explicó Rodolfo Castañares. Inmediatamente, Camila hizo un gesto de aprobación que reveló a los demás lo enamorada que está.

Camila manifestó su dolor porque siente que no la integran en la casa

Los jugadores le señalaron a Camila que "Gustar" no era una palabra grande, pero que sí lo es "Enamorada". "Gustar, sí. Es medio complicado, capaz afuera voy a ir por él. Acá se va a volver todo tenso, prefiero así como está. Me llevo bien... Me gusta como se viste, esas cosas me llaman la atención. Pero más allá del cuerpo, es todo: la forma de ser, las alpargatas que usa. Todo, ¿entendés? El cuerpo obviamente, pero no es solamente eso: su forma de pelo... Bueno, basta, ya está", cerró Lattanzio la conversación.

Camila se lavó el pelo con detergente y en las redes se indignaron

Durante la tarde del pasado lunes 27 de febrero, los jugadores pasaron por "La peluquería Chuchito", en la que cortó Rodolfo Castañares Pose, el papá de Nacho y Camila decidió cortarse las puntas y el flequillo.

Luego de esto, la joven manifestó que quería aprovechar la jornada de "salón de belleza" y hacerse un tratamiento para neutralizar el rubio. En primer lugar, tomó el detergente de la cocina y se lavó el pelo con eso. Inmediatamente después se colocó un producto de color violeta específico para cabellos decolorados y lo dejó actuar.

OL.