Desde que quedó eliminada de la competencia, Coti Romero comenzó a manifestarse en distintas plataformas para mantener más contacto con sus seguidores. En esta oportunidad, la ex hermanita hizo una compra para su nuevo proyecto, pero fue víctima de un robo.

Resulta que Coti había comprado una silla gamer para comenzar a hacer Stream con Alexis Conejo Quiroga, su novio y también ex participante de Gran Hermano. La silla la recibió una tía de la correntina, por lo que Coti encargó un UBER para que le llevara la compra hasta su casa, pero una vez que el conductor retiró el paquete canceló el viaje.

El descargo de Coti Romero luego de ser víctima de un robo

"Este señor de nombre Luis Daniel me robó", comenzó Coti en su descargo. "Trabaja como UBER. Tengan cuidado para que no le pase a nadie más. Buscó mi paquete y canceló el viaje. Nunca me atendió, la aplicación nunca se hizo cargo de nada y dijo que no había retirado el paquete", explicó la correntina la excusa que le dio el ladrón.

Coti Romero aseguró que ya realizó la denuncia en la policía, pero que no tiene esperanzas de recuperarla. Esta modalidad de robos es muy común, ya que al ser un viaje "Flash" (recibir o enviar paquetes) quien encarga el viaje no acompaña al conductor en el auto y esto da pie a que los choferes se den a la fuga con las pertenencias.

Luego de ser eliminada de Gran Hermano

"La denuncia ya está hecha, pero lamentablemente no creo recuperarla. Hago esto para que este hd* no cag.. a nadie más", finalizó Coti junto a una fotografía del ladrón con los datos del auto y la patente que manejaba.

Rodolfo, papá de Nacho, contó cómo fue la charla con Nacho sobre su sexualidad

El pasado domingo por la tarde, mientras los participantes de Gran Hermano tomaban mates en la cocina, Rodolfo comenzó a hablar de cómo era su familia y de cómo fue el proceso de contarle a su hijo sobre su sexualidad. “Yo me sentía muy culpable porque nuestra familia era preciosa, pero me enamoré de otra persona. Fácil estuve como 15 días diciendo ‘¿Cómo se lo digo?’ Y un día me senté con ella y le dije ‘tengo que contarte algo’”, comenzó Rodolfo Castañares.

De esta forma, les reveló, a Nacho y su mamá, que había comenzado a sentir cosas por un hombre y sostiene que en ese momento, ambos estaban “alejados” y su mujer tenía intenciones de volver a Argentina. “Se quedó como shockeada...yo sentí mucha culpa en eso. Luego, lo superé por suerte y fui al psicólogo”.

OL.