Gran Hermano: L-gante redobló la apuesta y le envió un audio a Daniela Celis

Daniela Celis es una de las últimas jugadoras en abandonar la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y el pasado lunes 27 de febrero fue entrevistada en el programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.

Allí, la ex hermanita realizó un análisis de su paso por la casa más famosa del país y fue consultada por su intercambio con L-gante, el cantante de Cumbia 420.

Qué dijo Daniela Celis de Gran Hermano sobre L-gante

Todo comenzó hace algunos días cuando Daniela Celis subió un video en Tiktok bailando uno de los éxitos de L-Gante. En ese entonces, el cantante no tardó en replicarlo en su propia cuenta de Instagram.

El posteo no pasó desapercibido entre los miles de fans que acumulan en sus redes sociales y fue Juariu quien se percató del comentario del cantante.

Lo cierto es que la canción dice ni más ni menos que "Avisale a tu amiga la rompo, en el baile baila como trompo. Si me ve la otra me hago el tonto, a esa yegua seguro la monto" a lo que el L-gante reposteó el video y escribió "si pinta", dejando en claro que le gustaría conocer a Daniela Celis.

En las últimas horas, Daniela Celis fue consultada por este hecho y contó cómo fue el ida y vuelta con el cantante. Al respecto, Celis señaló: “¿Qué sería si pinta? No me lo esperaba...”. También reveló que el artista le mandó un audio corto pero en modo efímero. “Todavía no le respondí. El mensaje fue tranqui. Me llegaron mensajes más picantes, de jugadores de fútbol, tiktokers y cantantes”.

CS.