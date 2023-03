Con la edición de Gran Hermano por finalizar, las nominaciones se hacen cada vez más difícil. La placa quedó con todas mujeres, Julieta, Romina, Lucila y Camila, Marcos deberá decidir a quien salvar de la eliminación del domingo.

Camila entró como suplente y al principio no tenía mucha relación con las chicas, pero con el tiempo empezaron a tener más afinidad. Aunque en este caso la pianista dejó en claro porque votaba a Romina.

"Con ella me llevé muy mal porque la trató muy mal a Camila muchas veces. Le dijo lo de la pastillita y esas cosas no me gustan. Tampoco me gustaba que, cada vez que se les acercaba Cami, ellas dejaban de hablar. Le dijo lo de la pastilla, le ha dicho 'enfermita' en mi cara. Ella se desubicó adelante mío y Camila se dio cuenta", dijo Florencia la hermana gemela de Camila sobre la exdiputada.

"Mis primeros dos votos van para Romina. Mi primer motivo es que más allá de la buena convivencia que podamos tener con todos los compañeros, siento que hay algunos comentarios fuera de lugar que nada, no me gustan para nada. Como por ejemplo, cuando una persona opina sobre el cuerpo de otra persona. Si sos muy flaquito o muy gordito... Capaz un mínimo comentario, no medido, eso puede generar un montón de problemas en la otra persona", comenzó la nominación Camila.

Gran Hermano: Dura nominación de Camila a Romina

"¿A qué te referís exactamente?", le preguntó Gran Hermano y Camila explicó: "Cuando vinieron los familiares. Estaba Cami (la hermana de Julieta) y le dijo 'sos muy flaquita'. Yo tengo a mi prima que es flaca y no puede realmente engordar. Un comentario así, a mi prima, la destrozaba. No sé cómo se lo habrá tomado Cami. A mí esos comentarios no me gustan para nada. Ya los he escuchado varias veces, pero lo de Cami, no me gustó para nada y no lo apoyo en lo más mínimo".

"Otro motivo por el que el voto es que si ella puede aprovechar una situación y tirarte toda la mala leche, por el simple hecho de hacer que esa persona se vaya, lo hace. Por ejemplo: La semana pasada pasó que la Tora le dijo algo y aprovechó ese momento que la Tora estaba en placa como para tirarle mala leche, aprovechar esa situación para que la gente lo vea. Al otro día eran re amiguitas de vuelta, siento que conmigo lo habrá hecho un montón de veces. No me gusta ese papel de 'por atrás te tiro mala leche y después sos mi amiga y me quiero juntar afuera'. Hay comentarios positivos que ella me dice que yo ya no le creo", finalizó la participante.

EF.