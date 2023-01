Durante los primeros días del estreno de Gran Hermano 2022, se empezaron a dividir los participantes más queridos de los más odiados, Julieta Poggio y Marcos, rápidamente fueron a los que más le tomaron cariño. A la joven por su personalidad simpática y genuina, y el salteño por su perfil bajo, reservado y al no meterse en conflictos, al punto de catalogarlo como el posible ganador del reality.

A su vez, el público fan al ver tan buena onda entre ellos, crearon un ‘’shippeo’’, que a veces hace dudar hasta al más incrédulo, por ahora Julieta es la única participante de la casa con novio afuera, pero Marcos desde el primer momento en que la vio, sintió una fuerte atracción por ella.

La bailarina y el salteño viven siempre pegados, se sientan uno al lado del otro, charlan hasta altas horas de la noche, almuerzan y cenan juntos.

Julieta Poggio y Marcos- Gran Hermano.

En varias ocasiones, se la vio a Julieta ponerse ‘’celosa’’ por las conversaciones que el ‘’primo’’ tiene con otras chicas o cuando las ayuda a entrenar en la casa: ‘’¿Por qué no me ayudas a mí primo?’’, expresó en ciertas oportunidades.

Ayer por la tarde, Julieta preparaba licuados para disfrutar del verano y la pileta, minutos después, llega Marcos y ella se le escapa decir: ‘’Sos hermoso vos’’, pero fue todo lo contrario, lo que en realidad dijo: ‘’Sos el mozo vos’’.

La frase dejó confundido al salteño que enseguida respondió: ‘’¿Qué dijiste?’’, a lo que la bailarina y modelo comentó: ‘’Que se lo lleves a Maxi’’. Sin embargo, al no obtener la respuesta que él quería, repreguntó: ‘’¿Pero antes que dijiste?’’, y Julieta confesó ‘’Sos el mozo’’.

Debido a esta situación, las redes sociales se revolucionaron, creyendo que Julieta Poggio le había dicho a Marcos ‘’Sos hermoso’’ y el nacimiento del posible romance entre ellos.

En Twitter se leía tweets como: ‘’Julieta le dijo hermoso a Marcos? No me hagan ilusionar’’, y otros que decían ‘’yo entendí mal o Julieta le dijo a Marcos que es hermoso, me enloquezco’’.