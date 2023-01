Gran Hermano: Julieta Poggio lo hizo otra vez y estalló las redes con su #SeCayeronLasCaretas

No es la primera vez que Julieta Poggio se vuelve tendencia tras una gala de nominación en Gran Hermano. En esta oportunidad, las redes sociales estallaron cuando Disney volvió a hacer de las suyas y se volvió viral por una de sus frases que propuso para que la gente la use como hashtag: “Se cayeron las caretas”.

Cómo fue la nominación de Julieta Poggio en Gran Hermano que la convirtió en tendencia

Julieta Poggio se hizo presente en el confesionario y nominó a Alexis Quiroga y a Agustín Guardis quienes, finalmente, terminaron en placa con posibilidad de ser eliminados el próximo domingo 8 de enero.

"Lo voto a Agustín por juego. Salir te habilita a jugar de otra forma y no me conviene. No le tiré flores. Por afinidad, porque me cansa su actitud creyéndose que las sabe todas", lanzó, picante.

"Segundo a Alexis porque me di cuenta que es manipulador. La jugada de Coti estuvo coordinada por él. Lo vi cerca de Thiago cuando era líder. Sabe jugar cuando le conviene. Nunca estuvo en placa y estaría bueno”, agregó.

Pero lo que más llamó la atención e hizo que el público celebre su nueva ocurrencia fue cómo terminó su descargo contra los participantes. Tal como sucedió con el famoso #FueraMalasVibras, luego de explicar los motivos por los cuales nominaba a sus compañeros, Julieta Poggio lanzó “#SeCayeronLasCaretas ¡Espero que lo usen!” y automáticamente el hashtag se volvió tendencia.