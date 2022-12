Gran Hermano: La madre de Tomás Holder reveló que está separado y crítico a la ex

Tomás Holder, fue uno de los participantes que ganó popularidad y que generó polémica, a causa de sus dichos y el personaje que interpreta como ‘’Tincho’’ en sus redes sociales, especialmente en Tiktok.

El ex participante, fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022. Su estrategia de juego no fue bien recibida por sus compañeros y desde afuera, mucho menos, ya que lo fulminaron en redes sociales.

En el programa de este miércoles del reality show, se dará la gala de repechaje, dónde al parecer Tomás Holder, no tendrá la oportunidad de participar, para volver a entrar a la casa más famosa, debido a que se encuentra disfrutando de Cancún.

En un dialogo con Mitre Live, la madre del Holder, Paula Baibi, confirmó su separación y critico a Paula, la ex del tiktoker.

El periodista Juan Etchegoyen le consultó a la mamá del ex Gram Hermano: ‘’ ¿Es cierto que tu hijo se separó de la novia?’’.

‘’Es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo’’, contestó la madre contundente.

Además, aclaró: ‘’Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre’’.

Sin filtros, Gordillo expresó su enojo hacia la ex de su hijo, a causa de la situación que está viviendo Holder.

‘’Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea. Si él la elige para el resto de su vida, problema de él. Yo no quiero que nadie lo esté manipulando’’, cerró Gisela Gordillo