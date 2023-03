Gran Hermano: Lucca Bardelli fue acorralado por Santiago del Moro al consultarle por los rumores de infidelidad a Julieta Poggio

En los últimos días, Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio se vio envuelto en rumores de infidelidad, debido a un grito que llegó desde el afuera llevó a una crisis de angustia y tristeza a ‘’Disney’’: ‘’¡Julieta cornuda, Lucca te engañó!’’, dijo una persona y que alertó a la casa de Gran Hermano.

El día de ayer, en El Debate de Telefe, Santiago del Moro aprovechó que el novio de Julieta se encontraba en la tribuna y le consultó sobre los fuertes rumores.

El conductor del reality, sin vueltas, le preguntó: “Juego, juego... ¿le fuiste infiel’’, a lo que Lucca rápidamente contestó: “No, no. Se comentaron un montón de giladas, pero nada”.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Y continuó Del Moro: “Está bueno que lo aclares”, y el novio de Poggio aseguró, cansado de lo que se dice en redes: “No, la verdad que yo no salí mucho a aclarar después porque ya era una atrás de la otra. No tiene sentido”, concluyó.

Gran Hermano: Qué dijo Camila, la hermana de Julieta Poggio sobre los rumores de infidelidad de Lucca Bardelli

Tras la eliminación de Camila Camarda, la hermana de la participante, por primera vez habló sobre las especulaciones que envuelven al joven.

Arribada sorpresivamente por Nazarena Vélez ‘’¿Le preguntaste a tu cuñado todo lo que está saliendo de él? Porque se lo vincula en muchas cosas…”, le preguntó la panelista.

La joven optó por responder tranquilamente y no incriminar a nadie: “Yo elijo confiar en Lucca porque lo conozco y sé la persona que es. Trato de no meterme mucho, lo dejo en manos de Juli cuando salga”.

Camila Camarda y Julieta Poggion

Y agregó, sin meterse en conflictos: “De esto último no hablé pero siempre estamos en contacto y yo lo banco la verdad. No creo que sea cierto porque él se banco todo desde el comienzo”, aseguró.

Finalmente, aclaró su postura “Falta muy poquito para que Juli salga, entonces qué necesidad tiene de que justo ahora antes de que ella salga estar haciendo algo”, cerró Camila.

D.M