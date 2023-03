Marcos, el favorito de la mayoría de los televidentes y algunos famosos para que gane el juego de Gran Hermano, fue el último en recibir a su familia en el zoom de la casa más famosa del mundo.

Tras recibir en vivo y en directo a su padre, Marcos Ginocchio fue sorprendido por la producción de Gran Hermano cuando le pasó un emotivo y muy alentador mensaje de José Ginocchio, hermano del participante salteño.

Gran Hermano: Marcos Ginocchio entró en un desgarrador llanto al escuchar el mensaje de su hermano José.

Al escucharlo, Marcos no pudo contener la emoción y el llanto lo invadió por completo. «Brother querido, no sabés el orgullo que siento cada vez que alguien me pregunta de vos. El otro día me crucé a unos argentinos en el tren de acá y nos pusimos a charlar de Gran Hermano, y a mí se me inflaba el pecho diciendo: “Sí, Marcos, el primo, ese es mi hermano”», dijo José Ginocchio.

El llanto de Marcos fue mucho más intenso y desgarrador cuando su hermano, desde Estados Unidos, le dijo todo lo que él le hacía sentir.

“Te admiro muchísimo por semejante desafío que te pusiste enfrente tuyo y que ahora estás conquistando. Admiro tu firmeza cuando tenés que decir las cosas, admiro tu juego limpio y sobre todo, admiro el compañerismo que tenés para con los demás participantes. Esa sensibilidad para escuchar, para percibir y esa decisión de apoyar, de dar un abrazo amigo a cualquiera que lo necesite. ¡Es una de las cosas que más admiro de vos!”, comentó José Ginocchio.

Mientras José Ginocchio le decía estas hermosas palabras, Marcos encontraba en su papá, José Aberto, un abrazo cercano para refugiarse.

El hermano de Marcos emocionó a un país entero con sus palabras: “Te mando fuerzas para este último tramo. ¡Te amo y te extraño y sabés que pase lo que pase en la final, siempre vas a ser mi Gran Hermano”.

Quién es José Ginocchio, el hermano mayor de Marcos de Gran Hermano

José Ginocchio tiene 24 años, está radicado en Estados Unidos y una beca estudiantil le impide salir del país para rencontrarse con su famalia, en especial con el hora famoso y finalista de Gran Hermano, Marcos.

José estudia Antropología y Licenciatura en Derechos Humanos en una universidad de Connecticut. Le encanta viajar por el mundo y para Marcos, que lo dijo en Gran Hermano, es su polo a tierra, es el hombre que más admira.

