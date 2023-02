Marcos Ginocchio es uno de los participantes más querido de esta edición y se perfila para ser uno de los finalistas, aunque hoy es uno de los nominados. Muchas críticas al salteño vienen porque es una persona de perfil bajo que no reacciona muchas veces o que lo hace en silencio, es un chico de mucha paz y nunca lo vimos de una manera un poco más exaltada.

Marianela Mirra era una de las personas que lo apoyaba para llegar a la final, pero de un día para el otro le resultaba "aburrido" el personaje del Primo y empezó a criticar su manera de jugar. La ex Gran Hermano manifestó que le "dolería" que gane Marcos está edición y prefiere que la gane Nacho o algunas de las chicas.

Estas críticas no cayeron bien en los fans del salteño que salieron a criticarla por sus comentarios, pero Marianela lejos de quedarse callada le respondió con picantes mensajes en sus historias de Instagram. "La señoda, duda la podong... Váyanse a la mier...", expresó la ex participante del reality.

Luego apuntó directamente a los fans del Primo: "Qué gente desagradable los que votan en este GH, supongo que son demasiados pendejos, por las barbaridades que escriben... Cuando una intenta ponerle onda, por compromiso y porque es un formato que le dio mucho...".

Gran Hermano: Marianela Mirra contra los fans de Marcos Ginocchio

"¿Cómo me puede joder que gane alguien? Si yo ya gané, a mí me dan más pena que gracia los elegidos por las sectas que andan dando vuelta por las redes... Asco siento y no necesito seguidores, fuera", explicó muy enojada con la situación de críticas que estaba pasando.

