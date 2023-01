Marianela Mirra no forma parte de los debates que Telefe hace de Gran Hermano. No obstante, la ganadora de una de las ediciones más icónicas del reality está muy atenta a los acontecimientos que suceden dentro del programa. Incluso, hasta se ha atrevido a revelar quienes son sus participantes favoritos.

Pero en las últimas horas, por medio de su cuenta en Instagram, sorprendió a todos sus seguidores luego de quitarle la ficha a Marcos, uno de los hermanitos que, con su personalidad tranquila y transparente se ganó a la audiencia de Gran Hermano, al punto de que muchos lo han tildado como el “intocable” de esta edición. Incluso, conquistó a Marianela Mirra por unas semanas, aunque ya todo cambió.

Contundentemente en sus historias, Marianela señaló que ahora ya no tiene un participante favorito, sin embargo, predijo quién de los actuales jugadores podría llegar a la final de Gran Hermano: “Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final y las chicas. Los otros varones no pasan nada, ni Marcos a quien le ponía fichas, aburrido como él solo”, apuntó sin piedad.

“Thiago, Alexis y el vivo de Maxi qué pasa inadvertido afueraaaa. ¡Que Marcos vaya a rezar a la Virgen de los 3 cerritos!”, continuó. Seguidamente, aseguró: “Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa GH, yo la viví del otro lado. Sorry si no les va mi humo, por cierto, ácido, que me ha ayudado siempre en la vida. No es personal, entiendan. Besis”, sentenció Marianela Mirra, quitándole sorpresivamente su apoyo a Marcos. Ahora, su favorito es Alfa.