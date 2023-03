Romina Uhrig fue la última participante eliminada antes de la gran final. La ex diputada salió de la casa hace un semana y se encontró abrumada por la realidad. En conversación con Biri Biri, Romina quebró en llanto por la declaración de sus sobrino, quien fue acusado por Walter Festa de haberle robado plata a la jugadora.

Fabián Herrera es el sobrino de Romina que ingresó a la casa de Gran Hermano un mes atrás, cuando distintos familiares de los jugadores ingresaron a la casa, y el encargado de haber manejado las redes sociales de la ex diputada durante los 5 meses de aislamiento. Sin embargo, mediante una historia de WhatsApp, Fabián acusó a Romina de haber sido desagradecida con él por no invitarlo a la fiesta que se organizó en su casa.

"A la gente le servís y al otro momento, no", fue el comienzo del descargo de Fabián. Inmediatamente el comentario causó polémica porque el público recordó la mala predisposición de Romina, para con su sobrino, cuando éste ingresó en la semana de los familiares. "Estoy muy mal, estoy muy triste... Estoy sensible por todo. Obviamente me duele porque amo a mi sobrino pero la fiesta no la armé yo, no sabía de la fiesta que me armaron", comenzó Romina.

Romina junto a su sobrino

"Mis amigas organizaron una fiesta para mí, como una bienvenida. Lo organizaron ellas con Walter. Yo sabia que iban a hacer algo ese día para que yo pueda estar en la casa. Ahí le dije a Daniela, a Cata y a Thiago si querían venir. No sé qué pasó ahí, por qué hizo todo lo que hizo mi sobrino, no pude hablar con él", explicó la ex diputada.

La fiesta de bienvenida de Romina

Y es que Fabián fue excluido de la fiesta de bienvenida que le hicieron a la participante y, según informaron desde LAM, Walter Festa, marido de Romina, acusó al joven de haberle robado plata y acciones de la cuenta de Instagram de la jugadora. Por el momento, Romina no hizo referencia al tema, pero parte del público recordó las veces que su sobrino salió a defenderla en las redes.

