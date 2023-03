Romina Uhrig, fue la cuarta participante de Gran Hermano en ser eliminada, querida y odiada, fue uno de las concursantes más populares y que viene dando de qué hablar hace varios días, debido por su dudosa procedencia de su patrimonio, haberse ausentado en LAM y ser criticada en reiteradas ocasiones por dejar a sus hijas al cuidado de su ex marido, Walter Festa, mientras que ella cumplía su sueño de vivir en la casa más famosa del país.

En estos momentos, la ex diputada kichnerista se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que durante el fin de semana fue el cumpleaños de una de sus hijas, Nina, lo llamativo es que Romina lo celebró en una impresionante y moderna casa, que, al parecer, se trata de un barrio privado, en donde estuvieron invitados varios participantes de GH.

La supuesta casa de Romina Uhrig

Fue Estefi Berardi quién descubrió este detalle y que generó polémica entre los usuarios en redes. La panelista desde su cuenta de Instagram, compartió una imagen y escribió: ‘’ ¿Está es la casa de Romina?’’, en donde se la puede ver a Romina sentada y al otro lado a su ex pareja.

Cabe recordar que Romina, se encuentra siendo investigada en una casa por ‘’Enriquecimiento ilícito’’, junto a su ex marido, el intendente de Moreno, Walter Festa.

Por qué se investiga a Romina Uhrig ​

Ángel de Brito brindó data valiosa sobre cómo incrementó el patrimonio de la participante de la ex Diputada kirchnerista. "Yo les voy a dar información concreta más allá de las negaciones de ella. Walter Festa tiene dos investigaciones. Una por 'Defraudación a la Administración Pública, peculado y falsedad ideológica'. En esta causa no se la nombra a Romina. Todo esto que se denuncia, ella no podía desconocerlo, porque es su mujer."

"Sí está mencionada en la otra causa, donde se la señala como socia de Festa. Se investiga el enriquecimiento ilícito del ex Intendente. Investigan, terrenos, autos dólares, declaraciones impositivas irregulares y compras de terrenos. De esta causa sí es parte Uhrig."

D.M.S