Con la edición de Gran Hermano esta por finalizar y los gritos desde el exterior se hacen eco dentro de la casa. Santiago Del Moro se encontró en el vivo con Luca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, quien estuvo en el ojo de la tormenta por un grito que llego a la participante.

El shippeo más fuerte dentro del certamen, es el de Marcos y Julieta, aunque los exparticipantes y los familiares dijeron "que se quieren mucho y son muy amigos", pero los fans son muy insistente con el tema. El conductor le preguntó: “Escuchá, sigue pasando la semana y te siguen nombrando. ¿Te da celos Marcos?”.

Gran Hermano: Santiago Del Moro arrinconó al novio de Julieta con una pregunta polémica

El joven le respondió muy contundente: “No, la gente sintió que fue algo de ellos, pero ya está”. “Juego, juego... ¿le fuiste infiel?”, le consultó muy picante Santiago. “No, no. Se comentaron un montón de giladas, pero nada”, dijo Luca muy seguro.

“Está bueno que lo aclares”, insistió el conductor y él le respondió: “No, la verdad que yo no salí mucho a aclarar después porque ya era una atrás de la otra. No tiene sentido”. “Le gritaron el otro día 'Julieta cornuda', cosas horribles”, le dijo Santiago del Moro al joven, quien mantuvo su posesión: “Eso sí me molestó... Muchos me escriben 'mirá que le voy a gritar', pero no... no sé”.

