Gran Hermano se prepara para recibir el 2023

Tal como paso en Navidad, los participantes pasaran Año Nuevo dentro de la casa y la producción quiere que sea una gran fiesta, que dejen de lado los conflictos que tuvieron y se abracen. Estas fiestas son distintas porque a diferencia de Navidad si hay nominados.

Una semana con un montón de emociones, hubo una expulsión, dos sanciones y cinco nominados, es por esto que la producción decidió mandarles una sorpresa, además de las fiestas de todos los viernes también habrá otra sorpresa especial.

Gran Hermano preparó una cena especial para recibir el nuevo año, esta vez la cena no será solamente de los nominados, sino que será para todos. Así podrán brindar y desearse un muy buen año. Contarán con Pernil con diferentes salsas, ensalada Rusa, ensaladas y tomates rellenos.

Después del brindis se le preparó un postre que aún no ha sido revelado. Utilizarán champagne para brindar, pero todavía no se sabe si durante la noche no habrá más bebidas alcohólicas.