Ángeles Santiago es la mujer que por la que Alfa de Gran Hermano se desvive. A pesar de los romances que se conocieron por fuera de la casa, el participante más polémico tiene un solo amor.

Antes de Navidad, Walter Santiago recibió en Gran Hermano el saludo de su hija y estalló en llanto. La joven de 38 años, que es mamá de su hija Joaquina, le dedicó un especial saludo a su papá, quien lleva tres meses aislado.

"Lo único que te pido es que, después de este video, no te quieras ir. Dale para adelante, seguí disfrutando, seguí divirtiéndote", dijo Ángeles.

Ángeles es fruto de la unión de Alfa con su primera esposa con quien, según contó el participante de Gran Hermano, mantiene una excelente relación.

Ángeles y Alfa.

Cómo es Alfa fuera de Gran Hermano, según Ángeles Santiago

Alfa es uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano y su fuerte personalidad generó comentarios. Tan es así que Ángeles salió a defender su figura y aclaró como es su papá en realidad.

“Pero nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia. Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de 'a la vida vinimos para disfrutar'...”, dijo días atrás en A la Barbarrosa.

Ángeles Santiago, la hija de Alfa de Gran Hermano

Más allá de la personalidad histriónica de su papá, Ángeles asumió que ella no es tan extrovertida por lo que no le gustan las cámaras tanto como a él. “A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa”, sentenció.

Alfa y su única hija.