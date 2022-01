Guido Süller habló tras ser el protagonista de un feroz accidente automovilístico

Este domingo por la madrugada, Guido Süller fue protagonista de un accidente automovilístico cuando un auto lo embistió en la ruta 9 mano a Zárate. Dolorido y asustado, el mediático charló con Intrusos y dio más detalles de uno de los peores momentos de su vida en el que pensó que perdía la vida.

"Soy bastante prudente yo. Recibo un impacto tremendo en la parte izquierda trasera de atrás de forma tal que el auto empezó a girar, yo iría 100km/h en el carril del medio. Mi auto empezó a girar descontroladamente e impactó contra una Kangoo blanca. Es una zona de camiones, rumbo a Zárate. Yo vi un auto negro que me chocó y se dio a la fuga", comenzó contando Guido Süller

Acto seguido, agregó más detalles: "Mi abogada pidió un rastreo y los policías de científica revisaron el auto blanco y había 3 latas de cervezas y le da 1.4 el test de alcoholemia. Llamé a una amiga y le pedí que venga a rescatarme".

"Me di cuenta absolutamente de todo. Cerré los ojos esperando el impacto final porque ahí está lleno de camiones. Pensaba en mi mamá todo el tiempo. Me salvó mi vieja que es mi ángel de la guarda. Si pasaban autos que me esquivaban. El auto quedó atravesado. Fue un accidente que al final hubiese sido fatal", manifestó muy emocionado.

Cerca del final, Guido Süller mencionó las consecuencias del choque: "Me derivaron al hospital de Escobar, el látigo y el choque hicieron que me golpeara la cervical y me quedó muy dolorido. Tengo un golpe en los riñones que aún no se que es".