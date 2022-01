Guido Süller sufrió un accidente automovilístico

Guido Süller tuvo un fin de semana para el olvido luego de sufrir un accidente automovilístico por el cual debió recibir asistencia.

El actor fue investido por otro vehículo que se dio a la fuga luego de volver de una cena junto a un grupo de amigos. De acuerdo a lo que reportó "Teleshow", Guido manejaba a la altura de la ruta 9 kilómetro 47 cuando en la madrugada del domingo fue impactado por una Renault Kangoo blanca.

“Me re chocaron todo el auto”, aseguró el mediático tras el choque por el que debió ser asistido y se le colocó un cuello ortopédico. Además, la Policía presente en el lugar le hizo un control de alcoholemia que dio negativo.

Guido Süller tuvo un accidente en su casa nueva que casi le cuesta la vida

Guido Süller viene de transitar un 2021 accidentado, ya que su salud estuvo en juego varias veces. A la operación de ojos que debió someterse meses atrás, el actor también sumó un traspié doméstico que casi le cuesta la vida cuando se le cayó un vidrio de un ventanal y se salvó de milagro.

"Se me cayó un vidrio doble de 200 kilos, a seis metros de altura.", comenzó el entrevistado con su relato en diálogo con Implacables (Canal 9). "No me cayó encima mío porque me llegó un mensaje de whatsapp. Había mucho viento y yo iba a ir a cerrar. Me detuve y por eso me salvé. No podía creer lo que estaba sucediendo. Vino una vecina a socorrerme porque estaba en shock", dijo Guido Süller.