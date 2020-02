Conocé la drástica decisión que tomó Guido Süller trás separarse de Tomasito

Guido Süller confirmó que el divorcio de Tomasito comenzarán una vez que finalice la temporada de verano. El 2019 fue un año que lo marcó a través de la tristeza y la pérdida. “Fue duro. Tuve problemas de salud y económicos con mi estudio de arquitectura. Pero lo más fuerte fue la muerte de mi madre. En ese momento caí en un pozo de tristeza tan profundo que no quería levantarme de la cama“, confesó el actor.

Luego, continuó: “Lloré mucho y sigo llorando. Aún estoy transitando este dolor y haciendo el duelo, que no es fácil”. Mientras pasaba uno de los peores momentos de su vida, el ex piloto afirmó que su marido no lo apoyó en ningún momento. “Yo necesité a Tomás, a mi compañero al lado; su contención, su comprensión. Pero él no estuvo“, apuntó Guido Süller.

Tras la desilusión amorosa : “Me cansé y hoy prefiero priorizarme“. Por lo tanto, se aproxima un divorcio. Luego de afirmar que está decepcionado después de 11 años de relación, Guido Süller dijo una contundente frase: “Él se fue, me cambió por los excesos y el reviente“.