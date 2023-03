Guille Valdés conducirá un programa en el streaming que formaron Cande Molfese y Gastón Soffritti

Guille Valdés decidió encarar un nuevo desafío en su carrera y, además de brillar como actriz, ahora brillará como conductora.

Según informó la periodista Adriana Bravista, la ex mujer de Marcelo Tinelli tendrá su propio programa de streaming en el nuevo canal que lanzarán Cande Molfese y Gastón Soffritti, que se llama Loft.

Cande Molfese y Gastón Soffritti lanzarán Loft, un nuevo streaming.

"Debuta el 1 de abril con programa propio de lunes a viernes como conductora de 9 a 11 con Cande Molfese, Brenda Gandini y Minerva Casero", contó la periodista en Twitter.

La relación de Guille Valdés con Javi García y un final inesperado

Días atrás en LAM confirmaron que Guille Valdés había sido vista en la noche porteña con Javier García, arquero de Boca.

Las imágenes de la salida aparecieron por todos lados que la repercusión mediática le jugó una mala pasada a la relación. Tan es así, que la empresaria y actriz confirmó que no seguirá con este vínculo que recién empezaba.

Guille Valdés dejando el auto de Javi García. RS Fotos.

Nancy Dureé habló en Intrusos sobre la charla que tuvo con Guille. "Me dijo: 'Lo vi una vez y no es mi novio. No tengo nada más para decir que eso. No entiendo por qué me siguieron'. También me explica que esto no va a poder continuar por toda esta repercusión", detalló la panelista de Intrusos.