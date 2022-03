Gustavo Martínez: El chat donde le cuenta a su sobrino su mala situación económica

Gustavo Martínez estaba al cuidado de los hijos de Ricardo Fort, lo que hubiese supuesto un buen pasar económico. Sin embargo, la expareja del millonario aparentemente no contaba con demasiado dinero en su poder.

Al menos ello es lo que le contó su sobrino Pablo Martínez a Juan Etchegoyen y le envió la captura de pantalla de un chat que mantuvo con su tío.

"Gustavo Martínez no descansa en paz. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se cuentan, como por ejemplo que estaba tan mal que no tenía ni para comer. Acá lo confirma esta charla con su sobrino", escribió el periodista en sus Historias de Instagram junto a la captura de pantalla.

"Chino todavía estoy en Campana.¿Querés que nos veamos mañana? Yo no trabajo mañana en la fábrica", le había enviado Pablo Martínez a su tío. Gustavo Martínez le respondió: "Si podés darme algo para comer porque acá no quiero donde estoy".

Seguido a esto, Pablo Martínez le preguntó si necesitaba plata y el ex de Ricardo Fort le contestó: "No tengo un peso y no lo digas por favor".

Por último, su sobrino le dijo: "Vos sos b...? Cómo lo voy a decir. Mañana te acerco quedate tranquilo". "OK gracias", respondió Gustavo Martínez.

Ricardo Fort y Gustavo Martínez.

Gustavo Martínez estaba por quedar en la calle: su teléfono y sus tarjetas se las pagaban su familia

Gustavo Martínez se quitó la vida el pasado 16 de febrero cuando se lanzó por el piso 21 del departamento que compartía con los hijos de su expareja Ricardo Fort, en el barrio Belgrano de Capital Federal. A raíz de su inesperada muerte, surgen teorías e investigaciones que revelan detalles escalofriantes de lo que podría haber vivido Gustavo Martínez.

En el marco del velatorio de Gustavo Martínez, América TV publicó detalles importantes sobre el mal pasar económico por el que habría pasado el entrenador personal y que lo habría llevado a tomar la decisión de terminar con su vida.

Según explicó Luis Ventura en su programa “Secretos Verdaderos”, junto a todos su equipo de profesionales y panelistas invitados, los últimos meses de Gustavo Martínez no fueron los mejores y su economía estaba cada vez peor y no recibía ayuda de la familia Fort.

Los hermanos Fort en el entierro de Gustavo Martínez.

Luis ventura, explicó en el programa que los Fort tenían planeado darle una propiedad a Gustavo, quien dejaría de tener potestad legal sobre Martita y Felipe Fort, a partir del 25 de febrero de este año que cumplirán sus 18 años, pero no habría seguridad de que se lo hayan comunicado.

Según la periodista Nancy Dure, Gustavo Martínez tenía miedo de quedar en la calle, una vez que los mellizos cumpliera años.

“Los Fort tienen más de 15 propiedades, 3 de ellas en Punta del Este, las tienen cerradas totalmente. Desocupadas. Tienen departamentos que le podrían facilitar; sin embargo, los tienen esperando el momento para ver qué aplicación se les da”. Comentó Ventura. Y agregó: “En el último año, el celular y la tarjeta de crédito personal de Gustavo Martínez, se lo paga su familia”.