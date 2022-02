Gustavo Martínez: revelan un escalofriante detalle sobre la noche de su muerte

Gustavo Martínez falleció el miércoles en la madrugada, tras caer del piso 21 del edificio donde vivía.

A pesar de que el caso se caratula como suicidio, las autoridades están realizando las pericias pertinentes en este tipo de acontecimientos policiales. El ex de Ricardo Fort tomó esta drástica decisión y se arrojó alrededor de las 4 de la mañana, mientras Marta y Felipe Fort estaban en sus habitaciones.

Después de trascendida la noticia, se revelaron diversas teorías sobre el estado de salud de Gustavo y se confirmó que sufría de Alzheimer, enfermedad que aún no había llegado a su estadío más avanzado. Además, se dijo que el personal trainer estaba deprimido y que su vida no había vuelto a ser la misma desde la partida de Ricardo Fort, su gran amor.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort.

Pero además de estos detalles, trascendió un dato escalofriante sobre las horas previas a esta decisión. Según especulaciones, Gustavo Martínez había cortado los alambres de seguridad del balcón desde donde cayó horas antes de tirarse. Tal como trascendió, Martínez comenzó con el procedimiento desde las 17 horas del martes, 10 horas antes de su caída.

Gustavo Martínez y la familia Fort.

Entre la información que circuló durante las últimas horas, Daniel Ambrosino reveló un chat privado de Gustavo Martínez con su sobrino, en el que da cuenta de cómo era su estado de ánimo. "No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas. No me abandones. Me siento solo estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco", decía parte de la conversación.

La versión desde el entorno de Fort sobre la situación de Gustavo Martínez

Natalia Román, representante de prensa de Marta y Felipe Fort, se animó a contar parte de la situación que atravesaba Gustavo Martínez antes de su muerte.

La periodista aseguró que desde la familia Fort contenían a Martínez y que, bajo ninguna circunstancia, se encontraba solo. "Las veces que los chicos viajaron a Miami, él no quiso venir porque le traía recuerdos de Ricardo. Él no pudo superar la muerte de él", contó Natalia.

"Él quería trabajar pero no porque lo necesitaba sino porque estaba sin hacer nada, pero bajo su condición no podían permitirle un trabajo", aseguró Román sobre el Alzheimer, la enfermedad que atravesaba.

Gustavo Martínez con Marta y Felipe Fort.