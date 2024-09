El exconductor de "Pasión tropical" "y "Pasión de Sábado", Daniel la "Tota" Santillán, fue encontrado muerto en el sillón de su casa, noticia que fue comunicada por su hermano. Horacio Santillán. El productor musical tenía que asistir a un show y sorprendía que no respondiera el teléfono. En este marco, Pablo, el amigo que lo encontró sin vida, habló ante la prensa y reveló lo que vio al ingresar a la casa.

Habló el amigo de "la Tota" Santillán que lo encontró sin vida: "Había mucho olor a quemado"

El abogado de la "Tota" Santillán, Juan Pablo Merlo dialogó por la mañana con radio Continental y allí comentó que un amigo lo llamó durante varias horas a su teléfono celular, pero que las respuestas no aparecían. Además, también contó que esta persona fue hasta la casa del exconductor y oía que el dispositivo sonaba dentro de la vivienda. El letrado y seres queridos lograron obtener una copia de la llave del referente la música tropical, entraron al domicilio y lo encontraron sin vida.

Es por eso que Pablo, uno de los que halló al productor musical sin signos de vida, tuvo contacto con los medios de comunicación y respondió las consultas de la prensa. "Lo encontré 21:15 del domingo. Entramos con un grupo de amigos que lo veníamos llamando durante todo el día y el día anterior. El último contacto que tuve con él fue el sábado a las 13:20 hs", comenzó diciendo el hombre.

Y agregó; "A partir de ahí empezamos a llamarlo y no tuvimos la posibilidad de llamarlo. Entre todos, decidimos venir en patota hasta su casa y ver lo que sucedía. Lo llamamos y no atendía, pero sí sonaba el teléfono dentro de la casa". Una de las consultas que recibió Pablo es si ningún vecino escuchó algún grito, a lo que respondió: "Nadie escuchó nada".

En cuanto a cómo fue el ingreso a la casa de la "Tota" Santillán reveló: "Cuando llegamos junto con la policía, abrimos la puerta y nos encontramos con él sobre el piso. Yo en ningún momento ví una botella con combustible". Por otro lado, otro interrogante hecho tiene relación a cómo estaba de ánimos últimamente y el amigo contestó: "'Tota' estaba bien, siempre motivado. Con muchas ganas de proyectar. De hecho, días antes había hecho un show musical y estaba planeando una para la otra semana. O sea, estaba óptimo. Tenía sus días como todos, pero una persona que está depresiva no tiene la energía que tenía él. Estaba muy bien".

Otro de los datos de la vida reciente de quien supo ser un gran amigo de Rodrigo Bueno es que tenía ayudante terapéutica todas las mañanas y que su amigo, Pablo, vivía desde hacía dos meses con él. También hubo indagaciones al respecto de un posible suicidio y se desconoce si podría haber si por esta causa.

"¿Cómo nos podés describir el interior del living comedor?", fue otra pregunta hacia Pablo, uno de los testimonios más importantes a la hora de conocer qué fue lo ocurrió con "la Tota" Santillán. "Fuerte. Porque él era un amigo, no un artista para mi. Más allá de sus dotes, fue fuerte encontrarlo así. Fue un segundo que miré, cuando rompimos el vidrio de la puerta y ahí nos encontramos con ese panorama. Había mucho olor a quemado, de hecho, persiste".

Los periodistas presentes también interrogaron en cuanto a lo que había cerca del cuerpo de "la Tota" Santillán y las versiones de que habría fósforos y una botella de líquido inflamable. "No ví eso", expresó Pablo, que ahondó en la cuestión: "Ojalá sepa pronto lo que pasó. Vinieron los peritos y ellos serán los que determinen".

"El contacto con su familia era bueno. Vinieron a verlo. "Tota" siempre estaba rodeado de gente porque era un tipo muy querido y carismático", destacó el amigo del exconductor acerca de los afectos y la forma de ser que tenía el productor musical.

Otra de las versiones que se tienen por el incendio y las causas que lo habrían provocado podría tener conexión con lo que es el desperfecto de un aire acondicionado de la propiedad. "Ese aire al estar hermetizado, el único lugar por donde salía el humo era por el aire acondicionado. Así lo dijo la policía".

"Le pregunté cómo estaba y me dijo: "Hola, Pablo. Luego hablamos", confesó Pablo en relación al último contacto que tuvo con la "Tota Santillán" que añadió: "Estaba bien. De hecho, el jueves hizo un show y le fue bien. Estaba contento y preparando otro para la semana que viene. El show al que no asistió era el domingo, ahí nos entró a llamar la atención que no vaya y por eso empezamos a llamar, preocuparnos y tomar la determinación de venir".

Pablo, amigo de Santillán, dijo que no tenía conocimiento de algún desperfecto o tener una charla con la dueña de la casa relacionado a esto, aunque comentó que "no sé si 'Tota' por su lado lo habrá hecho". En esta sintonía, un cronista recalca que Juan Pablo Merlo, abogado del productor musical, manifestó que el aire acondicionado hacía corto y la respuesta fue "desconozco".

Por último, la última consulta hecha al amigo de "la Tota" Santillán fue en relación a que el parte policial arrojó que teniendo en cuenta el estado de salud del exconductor hace tiempo atrás tuvo un intento de suicidio, a lo que prefirió no responder por la falta de información de lo que realmente pasó este fin de semana con la pérdida física de quien supo ser el amigo de Rodrigo Bueno, reconocido cantante de cuarteto.

