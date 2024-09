El domingo por la noche, se conoció la triste noticia de la muerte de La Tota Santillán. El referente de la música tropical fue hallado sin vida en su hogar en la localidad de Ituzaingó; las causas de la muerte están siendo investigadas, a la espera de los resultados de las pericias que se realizaron en el lugar. Juan Pablo Merlo, abogado y representante legal de Santillán, indicó que previo a este triste suceso, el conductor había realizado reclamos por desperfecto eléctricos en su hogar.

Los detalles de la muerte de La Tota Santillán

Este lunes, la semana comenzó con la triste noticia de la muerte de La Tota Santillán; que fue hallado sin vida en su hogar. Ante las diversas especulaciones sobre las causas de su fallecimiento, su abogado, Juan Pablo Merlo, en diálogo en Mañanísima (eltrece) brindó detalles acerca de los últimos momentos del conductor. "Esto fue anoche. Me llaman, un amigo lo estaba llamando y él no contestaba el celular; veían que sonaba el celular. Le llamaba la atención porque desde el mediodía no respondía. Este amigo decide buscar una copia de la llave que él tenía y cuando ingresa se encuentra con este panorama de él sentado en un sillón sin vida ", indicó el letrado.

Sin embargo, Merlo indicó que hay que esperar los resultados de la investigación que se inició. Pero en la misma línea aseguró que el conductor "venía haciendo reclamos que había desperfectos eléctricos". "Nos llama la atención que si fue un desperfecto eléctrico que no se haya activado un sistema de seguridad, como la térmica", agregó y como especulación personal, señaló que podría suceder que ese fallo eléctrico haya generado fuego en el hogar.

En cuanto a las especulaciones respecto al estado de salud de Santillán, el letrado indicó que su cliente fue diagnosticado con bipolaridad: "Podía estar muy arriba o muy abajo, si el toamaba su medicación se mantenía en un nivel. Todos los problemas que el ha tenido nosotros lo dijimos que era por esta enfermedad que él iba a tener de por vida". En relación a esto, aseguró que el conductor estaba acompañado en su tratamiento por una acompañante terapútica, quien monitoreaba sus acciones como así también que tomara su medicación a diario. "Venía cumpliendo con todo esto. No podía tomar alcohol, se controlaba muchísimo.Estaba bien", aseguró.

No obstante, respecto a la causa de la muerte del conductor el abogado aseguró: "No descartamos ninguna hipótesis". En este sentido, indicó que se esperan los resultados de la pericia y no descartó que se realice una autopsia al cuerpo para obtener más detalles.