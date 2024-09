La reciente muerte de La Tota Santillán conmocionó al mundo del espectáculo en Argentina, y aunque muchos optaron por recordar su trayectoria en los medios, no todas las reacciones fueron de nostalgia y lamento. Una de las voces más resonantes fue la de Fernanda Vives, su expareja, quien rompió el silencio a través de sus redes sociales.

Lejos de sumarse a las condolencias públicas, Vives aprovechó el espacio para expresar su malestar frente a aquellos que intentaron santificar la figura del conductor, con quien vivió una conflictiva relación marcada por fuertes acusaciones de violencia de género.

Fernanda Vives y La Tota Santillán compartieron una relación que comenzó como una historia de amor, pero que terminó de la peor manera. Durante años, la actriz se mantuvo firme en denunciar los maltratos y abusos que sufrió por parte de su expareja, revelaciones que salieron a la luz de manera contundente luego de su separación.

En 2019, La Tota Santillán fue condenado por la Justicia luego de ser acusado de violencia de género, marcando un hito en la lucha de Vives por hacer valer su voz. Este juicio, además, fue un punto de inflexión en la forma en que la actriz reconstruyó su vida lejos de su expareja y se enfocó en su familia.

La reacción de Vives tras la muerte de la Tota Santillán

Ante la sorpresiva muerte de La Tota Santillán, Vives decidió hacer público su malestar frente a la actitud de algunos periodistas que intentaron comunicarse con ella para obtener declaraciones sobre el fallecimiento de su ex. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una serie de publicaciones en las que dejó clara su postura y su deseo de no ser involucrada en el tema.

Vives primero publicó una foto en la que se veía a La Tota cenando junto a figuras del espectáculo como Victoria Onetto y Patricia Sosa. Esta imagen fue compartida con cierto tono irónico, en alusión a quienes en su momento estuvieron cerca del conductor, pero también como una manera de distanciarse de la figura de su ex.

Luego, la actriz decidió grabar un video donde se expresó de manera contundente sobre la situación: “Estoy al tanto de lo que pasó, no quiero hacerme la boluda y no decir nada. Primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo quiero nombrar, para mí ya es un tema absolutamente terminado, pero sí me solidarizo con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de sus padres”.

Vives dejó en claro que no está dispuesta a hablar sobre su expareja ni a emitir ningún tipo de comentario sobre su fallecimiento. “Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo”, dijo.

