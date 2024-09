El domingo por la noche una triste noticia sacudió a la sociedad al conocerse la información sobre la muerte de Ricardo Daniel Carías, conocido popularmente como "La Tota Santillán". El conductor y productor musical de 57 años fue hallado sin vida en su hogar en la localidad de Ituzaingó, según confirmó su hermano, Horacio Santillán.

"La Tota Santillán" había saltado a la fama a principios de los años 2000, al convertirse en el rostro de la "movida tropical" al ser el conductor de Pasión tropical (Azul TV) y de Pasión de sábado (América) posteriormente. Puntualmente, su popularidad dio un salto de la mano de Rodrigo "el Potro" Bueno, al ser su presentador tanto en los ciclos televisivos como en sus shows, de allí, forjaron una fuerte amistad.

De qué murió "La Tota Santillán"

Durante los últimos minutos del domingo, y primeros del lunes, se dio a conocer la noticia sobre la muerte de La Tota Santillán y mediante las redes sociales se difundió entre los usuarios, quienes lamentaron el fallecimiento del referente de la música tropical. Entre las especulaciones acerca de las causas de la muerte, fue el periodista Federico Flowers, quien tuvo información en primera mano al comunicarse con Horación Santillán, el hermano del fallecido.

"Acabo de hablar con Horacio, hermano de La Tota Santillan (0:56 hs) que está devastado y mientras se encaminaba al lugar me dijo: 'Se le incendió un sillón, se electrocutó'. Y me comentó que al parecer hace dos días el cuerpo se encontraba en ese estado", indicó el periodista a través de su cuenta de X (ex Twitter). No obstante, se deberá esperar los resultados de las investigaciones que realizaron los peritos en el lugar. Asimismo, se realizará la autopsia correspondiente, con la que se podrá comprobar la información brindada.

Por su parte, el periodista Leo Arias indicó que Santillán no se presentó a un compromiso laboral que tenía pautado para el domingo, cuestión que presuntamente había generado alarmas, ya que tampoco respondía los llamados que le realizaron. Los resultados de las pericias serán cruciales para saber cómo fueron los últimos momentos con vida del conductor.

Cabe resaltar, que desde hace un tiempo, el referente de la música tropical estaba alejado de la pantalla chica, uno de los motivos de su alejamiento fue las diversas denuncias que se presentaron en su contra; en 2013 su expareja, Sol Fiaschela, hizo una presentación ante la Justicia al sufrir violencia de género, causa por la que fue condenado una década más tarde a cinco años y seis meses de prisión. Además, en 2017 fue detenido por un robo que realizó a un supermercado. Sin embargo, actualmente, continuaba realizando presentaciones en diversos boliches bailables.