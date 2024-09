Este lunes, a la madrugada, Daniel "la Tota" Santillán fue hallado sin vida, en su hogar de Ituzaingó. El referente de cumbia tenía 57 años, y aún investigan la causa de fallecimiento. La noticia fue confirmada por el hermano del artista, Horacio Santillán, quien se presentó en A la Barbarrossa (Telefe) y reveló detalles del duro momento en el que se encuentra.

¿Qué dijo Horacio Santillán sobre la muerte de La Tota Santillán?

Juan Pablo Merlo, abogado y representante legal de Santillán, indicó que el conductor había realizado reclamos por desperfecto eléctricos en su hogar. "Esto fue anoche. Me llaman, un amigo lo estaba llamando y él no contestaba el celular; veían que sonaba el celular. Le llamaba la atención porque desde el mediodía no respondía. Este amigo decide buscar una copia de la llave que él tenía y cuando ingresa se encuentra con este panorama de él sentado en un sillón sin vida ", indicó el letrado en Mañanísima (eltrece).

Pero mientras esto ocurría, Horacio Santillán sentenció: "Esto fue un accidente, mi hermano estaba lo más bien". En A la Barbarrosa, aseguró que la Tota fue quedó electrocutado con un aire acondicionado. Sin embargo, esto contradice con los dichos del abogado. Merlo expresó que si hubiera sido un desperfecto, se tendría que haber encendido el sistema de seguridad, pero no ocurrió.

A pesar de estos dichos, Horacio no pudo aguantar las lágrimas y largó un desconsolado llanto en vivo. "Siempre tuvo un acompañante terapéutico, estuve yo ahí. Es una muy buena persona, tiene un corazón muy bueno", expresó emocionado. Cabe destacar que el cantante contaba con una pena de cinco años y seis meses de prisión, por una denuncia de violencia de género sobre su exesposa y madre de sus dos hijas.

"Había pasado un rato que no respondía, y fue un amigo a ver", revivió el hermano de Santillán, coincidiendo con lo contado por Merlo. Sin embargo, la conversación fue rápidamente finalizada por el mismo Horacio. "Perdón chicos, no puedo. Fue un accidente, nada más que eso. Pero no puedo hablar más", cerró entre lágrimas. Los panelistas le agradecieron su llamada, y quedaron conmocionados.

El fallecimiento de la Tota Santillán fue una inesperada sorpresa para el mundo del entretenimiento. Las autoridades investigan las causas de muerte, mientras el abogado, Juan Pablo Merlo, y el hermano del animador, Horacio Santillán, hacen sus apariciones en los medios y comentan los detalles de lo ocurrido.

A.E