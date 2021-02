Hernán Drago sorprendió con un impactante cambio de imagen

Ya desde el año pasado convertido en una de las figuras de la televisión argentina por su participación en "Bienvenidos a Bordo" el ciclo de eltrece, Hernán Drago impresionó a sus fans y a toda la platea femenina al mostrar su drástico cambio de look durante el programa, por un horas dejo su morocho y se tiñó de blanco su pelo y su barba y aseguró de modo chistoso "Estoy envejecido".

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, (Ricardo Montaner) no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”, empezó diciendo el artista en Mitre Live.

En diálogo con CARAS Digital Hernán Drago contó que el cambio es momentáneo: “Esto igual es pasajero ya me di un baño y volví a la normalidad a mi morocho de siempre y vuelvo a la normalidad. Me hicieron el look con efectos especiales con un spray que me tiñó de blanco para el personaje que tenía que interpretar en el segmento "Baila con onda".

Hernán Drago reveló cómo va a pasar el Día de los enamorados

Hernán Drago es uno de los solteros codiciados del momento. De hecho, en los últimos días surgió el rumor de que Celeste Muriega podría ser la mujer que estaría ocupando nuevamente el corazón del galán.

En medio de las versiones, Guido Kaczka apuró a Drago en Bienvenidos a bordo y le consultó sobre cómo piensa pasar San Valentín el próximo 14 de febrero.

“Vos Drago, ¿vas a hacer algo para el Día de los enamorados?”, quiso saber el conductor. “No”, respondió tajante el modelo.

“¿Seguro? Porque ya se viene… ¿Tenés a quién mandarle un mensaje?”, siguió Guido metiendo un poco de presión. Intentando salir del paso, Drago respondió con una pícara pero ambigua respuesta: “Yo amo a mucha gente, sí. Voy a mandar más de un mensaje”, dijo aunque destacó que no serán del mismo tenor.