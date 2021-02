La desgarradora confesión de Julieta Prandi: \"Mi ex me amenazaba de muerte\"

Luego de que Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi dejara a los hijos que tienen ambos, Rocco y Mateo, en la puerta de la casa de ella cuando estaba trabajando con la excusa de que ya no los podía cuidar, se volvió a destapar la olla de la dramática vida que llevó la modelo y actriz durante su matrimonio y ella hizo una desgarradora confesión.

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando la modelo hizo una denuncia en la oficina de violencia contra la mujer. Entrevistada en el ciclo "Hay que Ver" comenzó diciendo: "No voy a poder recuperar todo lo que me sacó. Yo trabajo desde los 15 años y se llevó todos mis ahorros entonces voy a seguir luchando por recuperar lo que pueda y tratar de lograr que si no paga los alimentos, no pueda ver a sus hijos".

Ahora el momento más dramático fue cuando le preguntaron si teme por su vida: "¿Si tengo miedo que me haga algo? Sí, lo puedo barajar entre las opciones porque él me amenazaba de muerte. Tengo cámaras, vigilancia, alarma, una garita, pido que revisen mi casa antes que yo llegue... no puedo vivir así. Estoy muy cansada, estoy harta y sobrepasada. Aunque fallen a su favor, no me voy a quedar callada", agregó.

Finalmente contó que Contardi adeuda dinero por alimentos y que se niega a pagar otros gastos para sus hijos. "El juez dijo que lleváramos a mi hijo a terapia y la paguemos entre los dos. Él jamás lo hizo, me ha llamado el psicólogo para decirme que él no dejó paga la sesión. Me da mucha vergüenza tener que decir esto pero es lo que me pasa".

Julieta Prandi sobre el abandono de Contardi a sus hijos: "Yo los mantengo"

Julieta Prandi dio detalles del suceso de abandono que vivieron sus hijos este fin de semana por parte de Claudio Contardi y contó cómo va la causa en su contra.

"Tenemos un régimen donde lunes y martes son días fijos de mis hijos con su mamá, miércoles y jueves con su papá. Viernes, sábados y domingos son alternados", explicó la actriz.

Luego, continuó: "Y en ese alternado, este fin de semana que pasó le tocaban a él. Él decidió el viernes a las 12 traerlos de prepo. En casa no había nadie, porque no se los esperaba y además yo estaba trabajando".

"Pao, que es la persona que me ayuda, llegó a la 1:30 del mediodía. Él estuvo desde las 12 patrullando la casa en el auto con mis hijos y cuando la vio aparecer a Pao se los dejó en la vereda", contó la modelo de 39 años.

"Yo te los dejo", le dijo Contardi a la mujer, quien le respondió: "No pero no corresponde, es el día de usted y la madre está trabajando". "Los dejó en la vereda como dos paquetes de basura", dijo Julieta.

En medio del relato remarcó: "Y por supuesto mis hijos encima de todo el desagrado, la violencia y la situación que atravesar de abandono, tuvieron que ir a la comisaría".

"Porque Pao tenía que hacer la denuncia de lo que había pasado. Yo después me tuve que ir a la comisaría de la mujer a hacer mi denuncia. Es todo un disparate que no termina más", cerró la pareja de Emanuel Ortega.