El hijo de Marley es muy querido por todo el público, cada actividad que Mirko realiza deja sorprendidos a sus más de 5 millones de seguidores que acumula en su propia cuenta de Instagram que es manejada por su padre. Allí se encuentran diversos post en donde se refleja la cotidianeidad del pequeño

Al parecer el heredero del conductor disfruta mucho generando contenido para sus redes, y es que en más de una oportunidad. Él sube diversos videos, que van desde recetas de cocina hasta posteos armando looks para ocasiones especiales. "Adivinen quién me invitó a su cumpleaños el día de hoy. Mi esponja favorita Bob esponja está celebrando su aniversario y me invitó a pasar su cumpleaños en el fondo de Bikini. ¿Qué les parece el outfit que elegí para este cumple?", escribió como descripción.

Además, el niño demostró tener muchas habilidades entre las que se encuentran aprender nuevos idiomas. Si bien el pequeño asiste a un colegio trilingüe, el mismo esta interesado en seguir incorporando lenguas de otros países. En más de una entrevista Marley , compartió los detalles de las destrezas lingüísticas de su hijo, esto causó sorpresa y admiración por parte de todo su público.

Cuáles son los idiomas que habla Mirko

Los seguidores de Marley más de una vez tuvieron la curiosidad por saber cómo es que el niño sigue su educación , ya que el acompaña a su padre a cada nuevo proyecto que realiza que implica viajar por distintos lugares del mundo. Respecto a esto Marley dijo: "Mientras viajamos, él recibe clases de alemán a través de una aplicación que le manda la escuela, y también usa otra aplicación para practicar inglés, una de sus lenguas favoritas".

MIRKO

Pero lo que sorprendió a todos fue el reciente video que se hizo viral del niño cantando en alemán, luego de este suceso Marley comentó que ambos aprenden este idioma con canciones. "Practicamos alemán con canciones de Pascua, y él lo encuentra muy divertido", reveló.

Esto fue tomado con mucha admiración por parte de sus seguidores quienes felicitaron al niño por su capacidad de adquirir rápidamente nuevos conocimientos. De la misma manera, destacaron la responsabilidad de Marley por el compromiso que su familia tiene por otros idiomas. Esta no es la única lengua extranjera que el niño sabe, ya que su padre confesó que Mirko quiere aprender otros idiomas como: italiano, francés e ingles. "Es increíble cómo aprende rápido. Donde vamos, Mirko incorpora el acento y el idioma del lugar. En París, por ejemplo, seguía diciendo 'merci beaucoup', días después de que volvimos", comentó el conductor.

A.D