Iliana Calabró habló sobre More Rial: "todos teníamos mucho miedo porque era una incógnita"

El debut de More Rial generó mucha expectativa no sólo para el público sino también para sus compañeros de elenco, entre ellos Iliana Calabró, quien diálogo con el ciclo Implacables, no dudó en asegurar que tanto ella como el resto el elenco tenían miedo porque no sabían y era una incógnita.

Hay que resaltar que la joven es una gran revelación de la temporada teatral de verano y en Carlos Paz ya debutó la obra "La Mentirita", en el Teatro del Lago con Iliana Calabró, Freddy Villarreal, René Bertrand, Laura Bruni, Rodrigo Noya. More se instaló en Córdoba hace más de un mes para ensayar y también para que su hijo Francesco pueda estar con su padre, Facundo Ambrosioni.

Feliz de la participación de la hija del intruso, Iliana aseguró: "Me pone contenta su presencia. Todos teníamos mucho miedo porque era una incógnita" comenzó su relato y agregó: "Hay que apostar a que se renueve la farándula porque si no queda enquistada siempre en las mismas figuras".

Buena compañera, también dijo que la ve muy suelta y eso la beneficia: "Ese desenfado la ayuda a hacer sus primeras armas".

Morena, por su parte, se tomó el trabajo con una enorme responsabilidad. Ensayó constantemente desde el primer día y se muestra muy responsable tanto con los horarios como con las indicaciones que le dan para hacer la obra.

A pesar de que el fin de semana su hijo Francesco tuvo un accidente al caer de una escalera en la casa de su padre y tuvo que ser asistido en un hospital de la zona donde le dieron 4 puntos en la frente, More tras pasar el mal trago se repuso y estuvo firme para la función.