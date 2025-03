Valentina Cervantes aseguró que tuvo varias conversaciones con Enzo Fernández antes de decidir volver a apostar por una relación. En la misma línea, comentó que le realizó una incómoda pregunta al futbolista sobre lo que sucedió con Nicki Nicole y recibió una honesta respuesta de su novio que la sorprendió.

La pareja conformada por Valentina Cervantes y Enzo Fernández vuelve a estar en el centro de atención, luego de estar tres meses separados. Tras un viaje que realizó la modelo a Londres, donde el jugador vive, decidieron darse una segunda oportunidad, pero no sin antes realizarse preguntas incómodas que pusieron a prueba su relación.

Durante el tiempo que no estuvieron en pareja, los rumores de que el campeón del mundo habría estado acercándose a Nicki Nicole. Sin embargo, la influencer y él decidieron no dejar que las especulaciones definieran su futuro. En una reciente entrevista, la joven detalló cómo lograron superar los conflictos que los distanciaron y se preguntaron todo lo que querían aclarar.

"Arreglamos las cosas en las que no estábamos de acuerdo y pudimos acomodarnos bien para seguir con la familia y la pareja", explayó Valentina Cervantes en una charla con LAM (América). En la misma línea, Ángel de Brito decidió ir más allá y saber si hablaron de los rumores que vinculaban al mediocampista con la cantante argentina: “Por ejemplo: llega ese rumor y vos le preguntas ‘Che, bueno, Nicki Nicole, ¿Qué pasó?’”.

La respuesta de la modelo fue tan honesta como inesperada: "No le pregunté por el rumor. Aparte, yo a la chica no la conozco, tampoco la puedo juzgar. A mí no me hizo nada. Y si estuvo con ella estando separados, tampoco". Esta respuesta sincera logró dejar a todos en el programa con la boca abierta, ya que no se esperaban tal declaración. “Aparte, si él estaba soltero… Suponete que me entere de algo y le pregunto, ¿Qué me puede decir? No le puedo recriminar nada. Prefiero no entrar ahí”, concluyó.

El conductor además le consultó si junto a Enzo Fernández son de escuchar a la artista, lo que llevó a Valentina Cervantes a responder que sí, en el auto suelen poner canciones de ella: “Hay veces que escuchamos Nicki Nicole juntos en el auto". En la misma línea, se declaró fan de muchas de sus temas.

A pesar de la incómoda pregunta que el futbolista respondió con honestidad sobre los temas que generaron especulaciones en los medios, deja en claro que su decisión es seguir apostando al amor con honestidad, por bien de la familia: "Si no hubiera amor, no estaría con él. Eso es lo que sobra, por eso le di una segunda oportunidad", finalizó Valentina Cervantes sobre su relación con Enzo Fernández.

